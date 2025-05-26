Может ли учителя временно заменить педагог, который преподает другой предмет: разъяснение

Директор школы должен организовывать замещение временно отсутствующих учителей педагогами той же специальности. В таком случае школьным преподавателям, которые проводили замену, обеспечивается оплата труда за дополнительно проведенные уроки.

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Об этом сообщает организация профсоюза работников образования и науки города Кропивницкого. Если же организовать замену учителем такого же предмета невозможно, то сделать это могут педагоги другой специальности.

При этом они могут выполнять программу своего предмета заранее, после чего передать соответствующие часы учителю, который отсутствовал, для выполнения пропущенной программы. В таком случае учителям, которые проводили замену временно отсутствующих, дополнительную оплату не обеспечивают, она выплачивается в соответствии с тарификацией.

Согласно законодательству, руководители учебных заведений несут ответственность за своевременное и полное выполнение программ по всем учебным предметам в пределах времени, предусмотренного на каждую дисциплину в соответствии с учебным планом, а также установленного максимального количества часов в неделю для учеников, не допуская их перегрузки.

Напомним, директор школы также назначает классных руководителей с согласия педагога. Обязанности возлагаются на педагогического работника, который имеет педагогическое или соответствующее профессиональное образование и профессионально-педагогическую подготовку.

Если учитель отказывается от таких обязанностей, вопрос нужно рассмотреть на заседании совета учебного заведения. Ведь, согласно законодательству, совет школы инициирует рассмотрение кадровых вопросов и участвует в их решении.

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