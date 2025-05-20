Может ли воспитатель уйти в отпуск посреди учебного года: разъяснение

Педагогические работники заведений дошкольного образования, согласно законодательству, должны иметь ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней. Он предоставляется в период летних каникул с первого рабочего года, независимо от времени принятия их на работу.

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Об этом сообщает организация профсоюза работников образования и науки города Кропивницкого. Если соответствующее условие предусмотрено коллективным договором или в случае необходимости санитарно-курортного лечения, воспитатели могут уйти в отпуск в течение учебного года.

"Ежегодный основной отпуск воспитателю заведения дошкольного образования нужно предоставить летом полной продолжительности 56 календарных дней, кроме случаев, когда это предусмотрено коллективным договором. Пунктом 2 Порядка предоставления отпуска предусмотрен случай, когда ежегодный основной отпуск можно предоставлять в течение учебного года, а именно – в случае необходимости санаторно-курортного лечения, если это предусмотрено коллективным договором", – говорится в разъяснении.

В то же время, неиспользованная часть ежегодного отпуска, при условии его разделения, должна быть предоставлена, как правило, в период летних каникул. В отдельных случаях, предусмотренных коллективным договором, – в другой каникулярный период.

Также, в соответствии с законодательством, в период военного положения предоставление ежегодного отпуска по решению работодателя может быть ограничено до 24 календарных дней за текущий рабочий год.

Если продолжительность ежегодного основного отпуска составляет более 24 календарных дней, не использованные в период действия военного положения дни такого отпуска переносят на период после прекращения или отмены военного положения.

По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска можно предоставлять без сохранения заработной платы.

"Абзацем четвертым части первой статьи 12 Закона о трудовых отношениях определено, что положения второго предложения абзаца второго и абзаца третьего части первой статьи 12 Закона о трудовых отношениях не применяются к руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений, педагогических, научно-педагогических и научных работников", – говорится в тексте.

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