"Можно было построить в Киеве подземные кабинеты?" Известный учитель задал риторический вопрос

В Украине уже скоро начнется новый учебный год, и многие дети пойдут в школу. Однако родители и учителя беспокоятся о том, как будут проходить уроки в условиях круглосуточных тревог, в частности, в Киеве.

Популярный учитель физики из Киева Руслан Цыганков в посте в Instagram поделился мыслями, которые тревожат многих родителей школьников. Так, например, он обратил внимание, что переход детей на дистанционное обучение все равно приведет к прерыванию занятий. Ведь, так же как и во время пребывания в школе, им придется уходить в укрытие, и проводить уроки будет невозможно. Кроме того, педагог отметил, что онлайн-уроки хуже очного обучения.

В то же время он задал риторический вопрос: почему нельзя оборудовать в Киеве подземные кабинеты, чтобы уроки можно было продолжать даже во время воздушных тревог.

Напомним, в Украине призвали запретить любые линейки в школах 1 сентября. В частности, в связи с тем, что Киев 27 и 28 августа установил антирекорд по количеству воздушных тревог, связанных с атаками "Шахедов" и баллистических ракет. К руководителям учебных заведений обратилась образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что проведение массовых мероприятий 1 сентября и во время учебного процесса является опасным.

Впоследствии на подобные призывы отреагировало и Министерство образования и науки, которое рекомендовало не проводить массовые мероприятия на территории с высоким уровнем риска. Так, МОН предоставило перечень общин и определённые для них уровни риска безопасности на специально созданном дашборде по ссылке.

Если учебное заведение приняло решение провести торжества, МОН рекомендует соблюдать следующие требования:

по возможности организовать мероприятие непосредственно в защищенном помещении учебного заведения;

если торжества проходят во дворе или в актовом зале, количество участников не должно превышать расчетной вместимости укрытия;

заранее определить четкий алгоритм действий в случае воздушной тревоги: мероприятие необходимо немедленно прервать, а всем участникам — организованно перейти в укрытие;

избегать скопления большого количества людей.

Учебные заведения также могут провести праздничные мероприятия в несколько этапов: отдельно для разных классов, организовать торжества только для первоклассников и выпускников или заменить традиционную массовую линейку первым тематическим уроком в учебных кабинетах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что количество первоклассников в Украине с 2018 года сократилось почти вдвое: сколько детей пойдут в школу в этом году.

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