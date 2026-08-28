"Можно дать ребенку планшет, установить интерактивную доску. А кто будет учить?" Украинский математик затронул болезненную тему

Украинский математик Святослав Никорович обратил внимание на проблему, которая возникнет в школах уже в ближайшее время. В частности, в учебных заведениях возникнет нехватка учителей физики, химии и математики. По его словам, наличие современных гаджетов, помогающих школьникам, не заменит педагога, который будет учить детей.

Об этом ученый написал в посте в Facebook. Он отмечает, что именно учителя учат детей думать, выстраивать логику, проверять и делать выводы. А именно это, по словам Никоровича, и развивает критическое мышление, которое крайне необходимо гражданам страны, которую предстоит восстанавливать.

"Мы можем часами обсуждать образовательные реформы, программы, НУШ, цифровизацию, искусственный интеллект. Но есть гораздо более фундаментальный вопрос: кто будет учить? Можно установить в каждом классе интерактивную доску. Можно дать каждому ребенку планшет. Можно подключить самый совершенный искусственный интеллект. Но если нет человека, который научит ребенка думать, — мы проиграли гораздо больше, чем один урок. Ведь математика — это не просто формулы. Это умение выстраивать логику. Физика – это не просто закон Ома. Это понимание причин и следствий. Химия — это не просто таблица Менделеева. Это культура эксперимента: выдвинул предположение–проверил– получил результат—сделал вывод", – написал педагог.

Он подчеркивает, что нехватка учителей физики, математики и химии – это проблема не только Министерства образования, но и государства в целом. Ведь профессия педагога недооценена, финансово непривлекательна и часто вызывает осуждение со стороны общества.

"Нельзя годами обесценивать профессию, а потом удивляться, что в ней нет людей. Если мы действительно хотим технологическую Украину, нам придется вернуть престиж не только военному, предпринимателю или айтишнику. Нам придется вернуть престиж учителю и ученому. Ведь без них не будет следующего поколения ни инженеров, ни предпринимателей, ни разработчиков. Нам нужно честно ответить себе на вопрос: что мы должны сделать сегодня, чтобы самый сильный выпускник школы мог сказать: "Я хочу стать учителем математики. Я хочу преподавать физику. Я хочу заниматься наукой". И чтобы общество в ответ не спрашивало: "А нормальную профессию ты не рассматривал?" – пишет Никорович.

Педагог отмечает, что только когда изменится отношение к учителям, тогда изменится и будущее государства, ведь оно начинается именно с педагога, который учит детей пользоваться собственным интеллектом.

Украинцев поразило количество абитуриентов, поступивших на факультет физики в Киеве в 2026 году. Так, всего лишь двое абитуриентов были зачислены на этот факультет, однако ни один из них не сдавал физику на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Журналистка Екатерина Венжик подчеркнула, что через пять лет в столичных школах появится целых двое новых учителей физики. Она также отметила, что без знаний этой науки невозможно создавать что-то новое в мире. Кроме того, возникает вопрос, пойдут ли эти выпускники дальше работать в школу.

В то же время учительница начальных классов из Одессы Виктория отметила, что всего в Украине подано 87 заявок на должность учителя физики, и пока не все подтвердили свой выбор. По мнению пользователей сети, если в стране не изменится отношение к учителям, то бесплатное образование исчезнет.

Наибольшее количество заявлений на поступление на бюджет по специальности Химия поступило в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В учебное заведение зачислено 106 абитуриентов. Далее в списке находится Львовский национальный университет имени Ивана Франко, куда подали заявления 50 абитуриентов.

Ситуация с поступлением на специальность Физика и астрономия еще хуже. В КНУ на эту специальность зачислено 56 человек, в Киевский политехнический университет — 15, в ЛНУ — 47, в ХНУ — 27, а в ОНУ — всего 13. Однако количество тех, кто сдавал НМТ по физике, значительно превышает показатель по химии, а большинство абитуриентов выбирает инженерные и IT-направления, оставляя классическую физику на грани исчезновения.

В то же время в некоторых вузах формируются микрогруппы в составе менее пяти студентов на естественнонаучные специальности,

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