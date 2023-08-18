Можно ли брать на обед в школу снеки и печенье: советы для родителей

Питание детей в школе – дело сложно контролируемое, но важное. Одни родители пытаются давать своим школьникам исключительно здоровые продукты, другие по каким-то причинам довольствуются печеньем и чипсами, которыми те могут угощать одноклассников. Поэтому вопрос, как правильно организовать питание ребенка в школе, не теряет своей актуальности даже для очень бдительных родителей.

Как пишет издание KOAA News, Кливлендская клиника недавно выпустила советы для родителей относительно того, как правильно собирать школьный обед для ребенка. Рекомендации включают такие пункты, как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и нежирные белки. Но педиатр-диетолог детского отделения клиники Джен Хайленд дала несколько важных пояснений к этой рекомендации.

Не стремитесь к идеальному питанию

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Слишком большое желание сделать диету ребенка идеальной, лишенной вредной пищи, может вызвать нервозность и у родителей, и у самих школьников. А в худшем случае спровоцировать даже развитие расстройств пищевого поведения. Поэтому Хайленд советует родителям не пытаться обеспечить малышам совершенно идеальную диету и время от времени позволять им съесть немного печенья или конфет.

"Если вы предлагаете сбалансированное питание с разнообразными нутриентами регулярно, а у них бывают приемы пищи, когда они настроены только на макароны с сыром или пиццу, это нормально и так может происходить. Если вы положите немножко смешных продуктов в их ланч, будете давать им сладости время от времени и, возможно, закажете пиццу или что-нибудь такое в школу, все будет в порядке", – пояснила врач.

Почему дети могут чувствовать голод в школе

Одной из проблем, на которую указывает Хайланд, является то, что дети едят много, но еда, которую они потребляют, не насыщает их в течение дня. Так случается, когда диета содержит много углеводов – они дают много энергии, но не обеспечивают длительной сытости. Это приводит к чрезмерному потреблению калорий.

Более того, углеводы без других нутриентов дают быстрый рост уровня сахара в крови ребенка, который сменяется быстрым его падением. А это приводит к снижению уровня концентрации внимания. Чтобы бороться с этим, детский диетолог советует не пропускать завтрак дома. И в этом приеме пищи важно сочетать углеводную составляющую с белком и клетчаткой – фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами.

Хайленд также напомнила, что сладкие напитки, в частности соки, могут провоцировать чрезмерный набор веса детьми. Их она советует заменять водой, в частности, ароматизированной, соками с низким содержанием сахара или молоком.

Что должен содержать школьный обед

Согласно американским рекомендациям для учеников младших классов, в течение пяти дней обеды должны содержать 220-250 граммов злаков и 220-280 граммов мяса или альтернативных ему белковых продуктов. Учащимся средних классов рекомендуется в неделю обеспечивать 220-280 граммов злаковых и 250-280 граммов мяса или альтернативы в неделю. Старшеклассникам необходимо добавить к этому количество 70 граммов фруктов и 100 граммов овощей.

Хайленд назвала эти рекомендации не безупречными, но при этом такое соотношение нутриентов сочла питательным. И рекомендовала не отказываться от возможности получать питание в школе.

Решение проблем ожирения и расстройств пищевого поведения

На родителей школьников ложится непростая задача одновременно следить, чтобы их дети получали правильное питание, не переедали, чтобы не набрать много лишнего веса, и при этом не были зациклены на своей диете настолько, чтобы это привело к развитию расстройств пищевого поведения. Чтобы справиться с ней, Хайленд рекомендует придерживаться в семье принципа пищевой нейтральности.

Это значит не учить детей тому, что обед может быть хорошим только если он содержит определенные продукты. Или тому, что такое-то лакомство в обеде друзей – это плохо. Важно учить ребенка, что любые продукты дают телу питательные вещества, поддерживающие тело. Главное – питаться сбалансированно и не впадать в крайности ни по одному из пунктов.

Врач также посоветовала не бороться с любовью детей к бутербродам, а подходить к их приготовлению креативно. В один день сделать стандартный сэндвич с нарезанным мясом птицы и сыром между двумя кусками хлеба, в другой – вложить начинку в крекеры, на третий день сделать упор на овощах и нанизать все составляющие на шпажку.

По наблюдениям Хайленда, детям также нравится такое "взрослое" формирование обеда, как создание боулов. Поэтому она посоветовала давть школьникам с собой ланчбокс, наполненный разными продуктами – злаками, сыром, овощами – именно по принципу боула. А вдобавок класть какой-то любимый снек.

И, конечно, детский нутрициолог рекомендовала всем родителям обращать внимание на то, что нравится есть их детям. Поинтересуйтесь их вкусами, чтобы предложить наилучшее меню для удовлетворения потребностей школьника в питании.

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