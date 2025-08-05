Можно ли давать детям треснувшие овощи и фрукты: объясняет эксперт

В летний сезон на столе часто появляются свежие овощи и фрукты, однако не всегда они выглядят идеально. Трещины, царапины или другие повреждения на кожуре кажутся незначительными, но такие дефекты влияют на качество продукта.

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Родители часто не придают этому большого значения, считая, что достаточно помыть овощ или фрукт перед употреблением. Однако именно в таких местах происходят процессы, которые могут испортить продукт и сделать его нежелательным для детского рациона.

О том, почему важно обращать внимание на внешний вид плодов, особенно когда речь идет о питании детей, рассказала специалист по пищевой терапии Анастасия Руденко (anastasiia rudenko 94) в Instagram.

Почему нежелательно давать детям треснувшие овощи и фрукты

Трещины и другие повреждения на поверхности создают благоприятные условия для попадания и размножения микроорганизмов. Даже после тщательного мытья в таких местах могут оставаться нежелательные примеси, которые не видны невооруженным глазом.

Кроме этого, в микротрещинах быстро образуется плесень или грибок, что не всегда проявляется внешне. Также поврежденные плоды теряют часть своих полезных веществ: изменения в структуре приводят к разрушению витаминов и ухудшению вкуса.

Как выбирать овощи и фрукты для детей

Нужно покупать только целые и неповрежденные плоды. Если на продукте есть трещины или подгнившие участки, лучше отказаться от его потребления или использовать его в термической обработке. Например, в компотах или выпечке. Для детского питания следует выбирать максимально свежие и качественные продукты.

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