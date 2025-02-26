Можно ли поступить в вуз без украинского документа об образовании: объяснение МОН

Абитуриенты, которые получат иностранный документ о среднем образовании и успешно сдадут Национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут поступить в украинские учреждения высшего образования. В течение полугода с момента зачисления первокурсник должен либо предоставить свидетельство о государственном признании иностранного документа об образовании, либо получить украинский.

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Об этом сообщает Оsvita.ua, ссылаясь на Министерство образования и науки. Соответствующая норма будет содержать Порядок приема для получения высшего образования в 2025 году.

В то же время отсутствие положительного результата проверки иностранного документа о полном общем среднем образовании у граждан Украины, которые сдали НМТ, не является препятствием для их зачисления в вуз.

Такие абитуриенты после поступления должны обратиться в уполномоченную школу по поводу документа о получении полного общего среднего образования на основании результатов НМТ. Они должны в письменном виде обязаться предоставить соответствующий документ в течение шести месяцев с начала обучения. В случае невыполнения этого обязательства студент будет отчислен.

Напомним, результаты НМТ-2025 могут аннулироваться, если участник не соблюдает установленные правила. Будет запрещено копирование заданий теста. Также аннулируются работы за попытку сфотографировать или переписать задания поступающего.

Еще одной причиной отмены результатов экзамена называют и нарушение других требований процедуры прохождения тестирования. Среди которых невыполнение указаний и требований работников экзаменационных центров, нарушение правил тестирования, выявление опасных предметов и веществ, представляющих угрозу жизни и здоровью человека, вынесение за пределы аудитории черновиков и т.п.

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