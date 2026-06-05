Можно ли слушать музыку во время учебы? Ученые наконец расставили точки над i

Любовь подростков к прослушиванию музыки во время учебы вызывает у родителей серьезные опасения. Многих беспокоит, не мешает ли это концентрироваться на заданиях? Ответ дали ученые Университета Эдит Коуэн (ECU).

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Как пишет издание Phys.org, новое исследование пролило свет на то, почему так много студентов слушают фоновую музыку во время самостоятельных занятий, а также на то, помогает она или, наоборот, мешает им сосредоточиться. Для работы группа, которую возглавляла доктор Линдси Кук, опросила более 220 университетских студентов относительно того, слушают ли они музыку, когда читают учебные материалы. Статья под названием "Музыка как отвлекающий фактор во время чтения: привычки прослушивания музыки студентов университетов" была опубликована в научном журнале Psychology of Music.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что влияние музыки на успеваемость в учебе не является универсальным для всех. Вместо этого оно формируется под влиянием индивидуальных различий в том, как люди воспринимают и взаимодействуют с музыкой.

Более половины опрошенных студентов (54%) сообщили ученым, что регулярно слушают музыку, когда читают во время подготовки к занятиям. Остальные 46% признались, что предпочитают тишину.

При этом среди тех, кто включает любимые треки, почти все выразили убеждение, что это помогает им в процессе чтения. Студенты рассказывали, что используют музыку для повышения мотивации, улучшения концентрации или для того, чтобы заглушить внешний шум. При этом самыми популярными жанрами оказались классика и рок. Также многие опрошенные предпочитали медленную музыку без слов, чтобы поддержать сосредоточенность.

"Многие студенты чувствуют, что музыка помогает им войти в рабочее состояние, особенно когда они учатся в шумной среде или там, где постоянно что-то отвлекает", – объяснила результаты исследования доктор Кук.

По словам ученой, выводы ее группы бросают вызов давно укоренившимся представлениям о когнитивном влиянии музыки во время обучения. "Существует распространенное мнение, что музыка автоматически истощает когнитивные ресурсы, но наши данные показывают, что эта история намного индивидуальнее", – подчеркнула она.

Работа помогла выявить, что объем рабочей памяти студента или его склонность блуждать мыслями (летать в облаках) вообще не влияли на то, решит ли он слушать музыку и насколько сильно она будет его отвлекать. Зато степень вовлеченности студента в музыку – то есть то, насколько он лично погружен в нее и эмоционально с ней связан, – продемонстрировал тесную связь с тем, насколько он воспринимает фоновую музыку как полезную и решает ли включать ее во время занятий.

Доктор Кук подчеркнула, что это свидетельствует о важности личных предпочтений в организации учебной среды. "Для некоторых студентов музыка искренне поддерживает процесс чтения. Другим она только мешает. Ключ заключается в том, чтобы понимать собственные взаимоотношения с музыкой, а не полагаться на универсальные советы, которые якобы должны подходить всем", – подытожила исследовательница.

На следующем этапе своего исследования доктор Кук планирует протестировать реальное понимание прочитанного студентами во время прослушивания различных типов музыки. Это поможет оценить не только субъективные ощущения, но и измерить реальные результаты.

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