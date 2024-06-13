Можно ли включать кондиционеры на вступительных экзаменах: МОН предоставило дополнительные разъяснения

Для проведения вступительных экзаменов в учебных заведениях и других массовых экзаменационных или тестовых испытаний в помещениях со значительным скоплением людей установлены исключения по ограничению использования кондиционеров. В частности, такие правила касаются Национального мультипредметного теста, единого вступительного экзамена, единого профессионального вступительного испытания и единого государственного квалификационного экзамена.

Дополнительные разъяснения предоставило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. В сообщении указано, что бесперебойное функционирование кондиционеров и вентиляционного оборудования обязательно в укрытиях учебных заведений, где находятся дети, студенты, персонал и гражданские лица во время воздушных тревог.

Из-за значительного повреждения энергетической инфраструктуры возникла необходимость стабилизировать ее работу, поэтому предварительно МОН призвало ответственно и экономно потреблять электроэнергию. Вместе с тем, безопасность участников образовательного процесса должна быть в приоритете.

"Важно ответственно относиться к энергосбережению, вместе с тем обеспечить безопасность и надлежащие условия для соискателей образования в пределах имеющихся ресурсов и возможностей энергосистемы", – отметило МОН.

Образовательное ведомство напомнило, что учебные заведения должны гарантировать безопасность образовательной среды и соблюдение санитарных норм.

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