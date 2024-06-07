Выключать свет больше не будут. Участникам НМТ-2024 в Киевской области сообщили хорошую новость

Поступающим в Киевской области, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест в 2024 году, не будут выключать свет на период прохождения экзамена во временных экзаменационных центрах. В частности, для таких заведений будут отменены стабилизационные отключения до 21 июня в период с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на официальном сайте ДТЭК. Там подчеркнули, что энергетики понимают, как сложно проходить тестирование в таких условиях, поэтому хотят помочь абитуриентам без дополнительных волнений сдать экзамен.

Однако такие правила не будут действовать в случае возникновения критических ситуаций в энергосистеме.

"Для школ и ЗВО столицы, где проходят тестирование, будут временно отменены стабилизационные отключения до 21 июня в период с 10:00 до 16:00. Это позволит будущим абитуриентам без дополнительных волнений сдать тесты", – сообщили в компании.

Напомним, в сети родители школьников возмущены условиями сдачи НМТ-2024. В частности, украинцы рассказывали, что когда дети проходили экзамен и исчезла электроэнергия, то выпускников якобы не выпускали из помещения, закрыли все окна и подгоняли после возобновления электроснабжения. Пользователи пишут, что после такого ученики получили стресс и были "вареными". Поступающим приходилось ждать от 3 до 7 часов в разных временных экзаменационных центрах (ВЭЦ, укр. – ТЕЦ), чтобы наконец закончить тестирование.

Также сетовали на то, что такие условия повлияли на результаты сдачи экзамена. В частности, последний предмет дети писали "на автомате" и получали плохие оценки, несмотря на то что уровень их знаний высокий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО сообщил, как будет проходить НМТ в случае длительного отсутствия электроэнергии.

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