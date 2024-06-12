Не пользоваться кондиционерами и внешним освещением: МОН обратилось в школы и университеты

Министерство образования и науки Украины обратилось в учебные заведения с требованием обеспечить экономию электроэнергии путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Соответствующее письмо МОН направило на адреса учреждений и организаций, относящихся к сфере управления образовательного ведомства.

Мероприятия по экономии электроэнергии продлятся по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. В опубликованном на официальном сайте МОН документе также указано, что в учебные заведения, которые получают электроэнергию из собственных установок, такие требования не будут применяться.

"Учитывая вышесказанное, с целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные Распоряжением", – говорится в письме.

Напомним, поступающим в Киевскую область, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест в 2024 году, не будут выключать свет на период прохождения экзамена во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ, укр. – ТЕЦ). В частности, для таких заведений будут отменены стабилизационные отключения до 21 июня в период с 10:00 до 16:00. Энергетики понимают, как сложно проходить тестирование в таких условиях, поэтому таким образом хотят помочь абитуриентам без дополнительных волнений сдать экзамен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет проходить НМТ-2024, если не будет света в регионах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!