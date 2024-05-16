Как будет проходить НМТ-2024, если не будет света: разъяснение УЦОКО

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в случае длительного отсутствия света при сдаче поступающими Национального мультипредметного теста в 2024 году, участникам экзамена предложат принять участие в дополнительной сессии. Порядок проведения тестирования будут разрешать региональные центры на местах.

Об этом руководительница УЦОКО рассказала в комментарии СМИ. Она заверила, что временные экзаменационные центры будут работать в соответствии с определенными процедурами.

"Будем работать в соответствии с определенными процедурами. В случае отключений персонал временного экзаменационного центра контактирует с региональным центром, пытается выяснить вопрос и решить проблему. Если не смогут этого сделать, участникам предложат принять участие в дополнительной сессии", – сказала Вакуленко.

Напомним, принять участие в дополнительной сессии могут поступающие, регистрировавшиеся в основной период, но получившие отказ от регионального центра оценивания качества образования. В то же время, подать заявку в течение дополнительного периода смогут школьники, которые не смогли зарегистрироваться во время основной сессии по уважительным причинам.

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Также пересдавать НМТ придется участникам в случае воздушной тревоги, которая продлится более двух часов. Это правило будет действовать даже в том случае, если участники выполнили первый или любой из блоков тестирования. Поступающие должны будут регистрироваться на дополнительную сессию и снова сдавать все 4 предмета. НМТ – это комплексный тест, и если пункт тестирования не продлил работу после длительной тревоги, результаты экзамена аннулируются, заверили в УЦОЯО.

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