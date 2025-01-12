'Мы теряем таланты': один из лучших учителей физики в Украине объяснил, почему в школах работает молодежь с низким уровнем знаний

Учитель физики из Одессы Павел Виктор, чей YouTube-канал с уроками по физике набрал более миллиона подписчиков, рассказал, что талантливая молодежь не хочет идти в школу из-за низких зарплат. Обычно молодые люди выезжают за границу.

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Кроме того, часто молодежь идет в педагогические вузы, чтобы получить хоть какое-нибудь высшее образование. Часто уровень знаний у них очень низкий, сказал педагог в интервью Суспільному.

"Мне 70 лет, я могу уйти на пенсию. Но дети в некоторых классах останутся без учителя физики. А молодые люди не очень хотят идти в школу. Кроме того, качество подготовки молодых учителей очень низкое. Причина проста – в педагогических университетах конкурса нет. Никто не хочет туда идти. А если пошли, то ради того, чтобы получить хоть какое-то высшее образование. Мы теряем наши таланты. К сожалению, они массово выезжают за границу", – сказал Павел Виктор.

По его словам, большая часть лучших учащихся Ришельевского лицея в Одессе, где он преподает физику, сейчас находятся за границей.

"У меня есть ученик в Австралии, с которым я работаю по субботам в онлайн-формате. Есть ученик в Испании, есть также в Риге в Латвии", – добавил педагог.

Из-за низких зарплат в школах не хватает учителей математики и информатики, потому что у них есть возможность зарабатывать большие деньги в IT-сфере. Также не хватает физиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министерство образования и науки планирует предоставлять повышенные коэффициенты для поступления абитуриентам, выбирающим физику . Так ведомство планирует вернуть популярность этого предмета в школе.

– Ранее Павел Виктор рассказал, что школьники заинтересованы в том, чтобы получить новые знания, они на уроках задают много вопросов, которые касаются не только предмета, но и об учителе. В то же время студентам безразлично и неинтересно на лекциях.

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