Шансы поступить будут гораздо выше: МОН подготовило приятный сюрприз для будущих учителей физики

Министерство образования и науки планирует предоставлять повышенные коэффициенты для поступления абитуриентам, выбирающим физику. Таким образом, образовательное ведомство планирует улучшить эффективность в будущем, возвращая популярность этого предмета в школе.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью LB.ua. Он отметил, что сейчас государство делает все возможное, чтобы предоставить бюджетные места поступающим, выбирающим профессию, связанную с физикой.

"Более 90% поступающих там получают бюджетное место. Все, что могли сделать бюджетными местами, мы делаем. Вы увидите в этом году некоторые очень интересные вещи в системе НМТ. Те, кто выберет физику, будут иметь повышенный коэффициент для поступления. То есть шансы поступить будут гораздо выше. Я не думаю, что это даст эффект в краткосрочной перспективе, но даст эффект в будущем, потому что мы возвращаем популярность физики в школе", – сказал Винницкий.

Напомним, в старшей школе после реформирования будут преподавать физики, химики и математики. Государство хочет, чтобы профессия учителя стала престижной. Поэтому школьники 10-12 классов должны получать знания от людей, которые получили педагогическую составляющую в рамках своего профессионального образования.

В течение пилотного периода старшей школы станет понятно, какие именно блоки нужно улучшить. Кроме того, МОН планирует организовывать повышение квалификации для директоров, методистов и учителей и усиливать менеджмент созданных классов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающие на специальность "Агроинженерия" абитуриенты имели чрезвычайно низкие баллы с НМТ в 2024 году. Так, всего на нее попало 2158 первокурсников, из которых 54% получили бюджетное место, и только 10% получили грант на обучение. Похожая ситуация также и с направлением "Агрономия".

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