''Мы вышли оттуда как комнатные растения'': какую школу выбрать – государственную или частную? Мнения украинцев разделились

В социальной сети Тhreads возникла дискуссия вокруг выбора школы. Так, часть украинцев считает, что детям лучше посещать частное учебное заведение, мол, там лучшие условия и знания.

Пользовательница соцсети Дарья с никнеймом rudenka в заметке написала, что она хочет, чтобы ее ребенок учился в частной школе, стоимость обучения в которой составляет 500-700$ в месяц (от 20 тысяч гривен). Однако нашлись украинцы, которые не поддерживают такую инициативу, ведь платное обучение – это не всегда о качестве, частное заведение не готовит к реальной жизни.

Кроме того, украинцы указали, что такие школы нередко посещают дети влиятельных родителей, что может приводить к буллингу среди школьников.

"Я училась первые 3 класса в частной школе, и это был лучший опыт в моей жизни, но мы вышли оттуда как комнатные растения, которые думали, что общество доброе к тебе и желает всего наилучшего. Потом я попала в обычную школу с неадекватными учениками всего района, которыми родители не занимались, а учителя ничего с этим не делали, но спасибо родителям, дальше меня перевели в лицей, и жизнь снова наладилась, там было классно".

"В нашей частной ставили 12, если у тебя есть призовые места хотя бы в областных олимпиадах, если сам написал стихотворение, а не внятно рассказал из учебника и тому подобное. И еще – никакой натяжки оценок, подарков учителям, никаких гаджетов до 16 часов".

"Частная школа не всегда равна качеству. В центре Харькова была гимназия, в которой в конце 90-х – начале 2000-х давали очень хорошие знания по английскому и украинскому. Оплата была довольно высокой. Но лет за 10 она превратилась в "элитную". А в элитных смотрят только на средства и связи, а не на знания, поэтому уровень подготовки упал ниже плинтуса".

"Моя дочь была в частном садике и теперь в частной школе – лучшее решение. Но у нас нет формы, и ничего для школы вообще я не покупаю уже 3-й год. Цена за месяц – 1500$".

"Я вам скажу, как учитель в прошлом, а мама сейчас: если есть возможность отдать очно в государственную хорошую школу – отдавайте. Государственная хорошая школа – это самое лучшее. Собирайте отзывы, посмотрите, какие места занимают на конкурсах, олимпиадах, МАНах, среднее по ВНО/НМТ за последние 5 лет, регалии учителей, а также район, заполненность классов и контингент школы. Потому что частные – почти всегда о маркетинге и очень редко о качестве".

