На примере детской книги 'Шусть и Шуня' показали ментальную разницу между русскими и украинцами: что не так с 'Чик и Брики'

На книжном рынке Украины за последние годы существенно увеличилось количество книг в украинском переводе. Они начали замещать тот процент, который раньше заполняли издания на русском языке.

Но вместе с украинским языком пришло и существенное лучшее качество. Это можно увидеть на примере детской литературы. Украинский блогер Таня Микитенко на своей странице в Facebook сравнила перевод сказки "Super scooter" на украинский ("Шусть і Шуня. Спритий самокат") и русский ("Чик и Брики. Супер-пупер-самокат"), который показывает ментальную разницу между украинцами и россиянами.

"Вместе с защитой нашего рынка от русской книги вашим детям подарили качество. Да, в оригинале "Super scooter", но ведь речь идет также и о том, насколько качественно адаптирован текст под языковой ландшафт ребенка в каждой стране", – пишет она.

Другие пользователи согласились с автором поста, указывая, что перевод на украинский звучит существенно лучше и эмоциональнее.

"Эмоции подают подавлено, потому что у них везде так. Наш перевод прекрасный", "Чики-брики, боже какой ужас", – пишут в комментариях.

