На Ривненщине переименовали 9 учебных заведений. Список

В Ривненской области переименовали 9 учебных заведений. Отныне часть учреждений профессионального образования теперь будут называться колледжами, а не как раньше, профессионально-техническими лицеями или училищами. Об этом сообщил Департамент образования и наук облгосадминистрации.

В сообщении в Facebook образовательное ведомство опубликовало, какие именно ПТУ теперь будут иметь другое название. Подробный список читайте дальше.

Квасиловский профессиональный лицей – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Квасиловский инженерно-технологический профессиональный колледж".

Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Острожское высшее профессиональное училище" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Острожский профессиональный колледж слесарно-ремонтных технологий".

Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Ривненский центр профессионально-технического образования сервиса и дизайна" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж индустрии моды и красоты".

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Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Сарненский профессиональный аграрный лицей" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Сарненский аграрно-технологический профессиональный колледж".

Высшее профессиональное училище №1 г. Ривне – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж строительства и архитектуры".

Ривненский профессиональный лицей – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж автомобильно-механических технологий".

Государственное учебное заведение "Здолбуновское высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Здолбуновский профессиональный колледж".

Государственное учебное заведение "Ривненское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и торговли" - Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж ресторанного и гостиничного бизнеса".

Высшее профессиональное училище №22 г. Сарны – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Сарненский профессиональный колледж транспортных технологий".

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