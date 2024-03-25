На Ривненщине переименовали 9 учебных заведений. Список

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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На Ривненщине переименовали 9 учебных заведений. Список

В Ривненской области переименовали 9 учебных заведений. Отныне часть учреждений профессионального образования теперь будут называться колледжами, а не как раньше, профессионально-техническими лицеями или училищами. Об этом сообщил Департамент образования и наук облгосадминистрации.

В сообщении в Facebook образовательное ведомство опубликовало, какие именно ПТУ теперь будут иметь другое название. Подробный список читайте дальше.

  • Квасиловский профессиональный лицей – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Квасиловский инженерно-технологический профессиональный колледж".
  • Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Острожское высшее профессиональное училище" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Острожский профессиональный колледж слесарно-ремонтных технологий".
  • Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Ривненский центр профессионально-технического образования сервиса и дизайна" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж индустрии моды и красоты".
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На Ривненщине переименовали 9 учебных заведений. Список
  • Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Сарненский профессиональный аграрный лицей" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Сарненский аграрно-технологический профессиональный колледж".
  • Высшее профессиональное училище №1 г. Ривне – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж строительства и архитектуры".
  • Ривненский профессиональный лицей – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж автомобильно-механических технологий".
  • Государственное учебное заведение "Здолбуновское высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта" – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Здолбуновский профессиональный колледж".
  • Государственное учебное заведение "Ривненское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и торговли" - Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ривненский профессиональный колледж ресторанного и гостиничного бизнеса".
  • Высшее профессиональное училище №22 г. Сарны – Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Сарненский профессиональный колледж транспортных технологий".

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