"Набор школьника" за 3500 грн, домашних заданий нет, а получить максимальный балл практически невозможно: 10 интересных фактов о школах в Польше

В школах Польши нет праздника Первого звонка, а этот день начинается с богослужения в костеле. После этого проходит торжественная часть, во время которой выносят флаг, звучит гимн, а учеников поздравляют с началом учебного процесса. Учебный год длится до конца июня, а до Рождества нет каникул, поэтому только в праздничный период ученики отдыхают две недели. При этом каникулы начинаются в разное время в разных воеводствах, поочередно. Также дают возможность отдохнуть несколько дней от учебы на Пасху.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинка Виктория Бянова, которая из-за полномасштабного вторжения была вынуждена уехать из Украины. Она поделилась, что уроки начинаются в 7:55, а заканчиваются по-разному. У ее дочери два дня в неделю по шесть уроков – это до 13:15, а в остальные дни – до 12:25.

Семьи получают от государства средства в размере 300 злотых (около 3,5 тыс. грн) независимо от их дохода, чтобы они могли купить детям все необходимое для школы. Ученики начальной школы не получают домашних заданий, за исключением упражнений на мелкую моторику. Такие инициативы были введены с 2024 года. В то же время школьникам 4–8 классов учитель может задавать письменные упражнения для выполнения в свободное от учебы время, однако они не являются обязательными и оценка за них не выставляется. После восьмого класса дети сдают экзамены и поступают в лицей, техникум или профессиональную школу. Обязательным для всех является обучение до 18 лет.

Система оценивания в этой стране – шестибалльная, но получить высший балл крайне сложно. Поэтому пятерка считается очень хорошей оценкой, в то же время единицу можно пересдать, подготовившись к уроку.

Не во всех школах есть столовые. Так, например, в учебном заведении, в котором учится дочь Бяновой, есть лишь магазинчик с продуктами, которые, по ее мнению, детям лучше не употреблять. Поэтому девочка завтракает и обедает дома. В то же время в начальной школе была возможность заказывать кейтеринг или давать с собой перекус.

"В нашей школе нет столовой. Есть только магазинчик с разным "химическим" хламом, который детям лучше не есть. Поэтому дочь и завтракает, и обедает дома. Когда она училась в начальной школе, можно было заказывать кейтеринг – первые и вторые блюда, например, супы или картошку с отбивной. Но в классе никто этого не покупал, поэтому и моя дочь отказалась. Я давала ей с собой перекус: бутерброд и отдельно фрукты и овощи. Кстати, три раза в неделю детям бесплатно раздавали стакан кефира или молока, а также морковь, яблоки, редис", – делится женщина.

Родители подписывают согласие на пользование школьным автобусом, который забирает ребенка в школу и так же доставляет ее домой. Ответственность за школьников несет девушка, сопровождающая учеников в автобусе.

Если ученик не идет в школу, необходимо в электронном дневнике написать сообщение классному руководителю, указав причину отсутствия.

"Например, если ребенок просто кашляет, но у него нет температуры, я могу оставить его дома на несколько дней и лечить травяными чаями, сообщив об этом учительнице в электронном дневнике. При этом не обязательно иметь справку от врача", – делится мама школьницы.

Родительские собрания проходят в актовом зале, где присутствуют психологи или лекторы, после чего все родители идут в класс своего учителя. Также у педагогов есть часы приема родителей в школе. Можно прийти на беседу к любому учителю. В то же время родительских чатов с учителем нет. Есть отдельная группа с родителями в мессенджере, куда иногда присылают общую информацию о школьных праздниках. В начале учебного года подписывается согласие на фото- и видеосъемку детей в школе.

Пользоваться гаджетами разрешается с 7 или 8 класса, до этого момента его можно брать только в поездки с классом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу украинских студентов в Польше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!