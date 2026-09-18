"Ребенок боялся ходить в школу". Украинка – об образовании в Польше, "мусоре" вместо еды и буллинге из-за национальности

Виктория Бянова — одна из тех украинок, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть Украину. Сегодня она живет вместе с семьей в небольшом селе в Польше и помогает украинским школьникам приезжать сюда на летние каникулы.

В интервью OBOZ.UA Виктория рассказала об отсутствии домашних заданий не только в младшей, но и в средней школе, об оценке, которую почти невозможно получить, о нездоровом питании и буллинге из-за того, что она – украинка. Кроме того, Виктория назвала преимущества и недостатки жизни в новой стране, поделилась тем, сколько тратит денег в месяц, и рассказала, на что пришлось пойти после изменений в статусе UKR в соответствии с польским законодательством.

– Виктория, почему в качестве страны временного убежища ты выбрала именно Польшу? Как вас приняли?

– До начала полномасштабной войны мой муж, который по национальности болгарин, уже четыре года работал в Польше, поэтому мы с дочерью поехали к нему. Как и все, думали, что это ненадолго. Но время шло, дочь онлайн закончила первый класс в украинской школе, война продолжалась, поэтому на лето мы решили нанять ей репетитора по польскому языку. И во второй класс ребенок пошла уже в польскую школу. По возрасту она на год младше своих одноклассников, но первая учительница два раза в неделю проводила с ней дополнительные уроки польского, что нам очень помогло. Дочь прекрасно начала говорить — ее хвалят и говорят, что у нее даже нет акцента.

Нас приняли очень хорошо, ведь у начальника мужа работает большинство украинцев. Мы здесь уже как свои, даже как-то неловко. Это деревня, где все друг друга знают. Мне попадались только хорошие поляки. Возможно, это также зависит от нашего воспитания и от того, как мы сами ведем себя в их стране.

– Какое различие ты сразу заметила между польской и украинской системами образования?

– Злата училась в начальной школе в Одессе по программе "Интеллект Украины" – это довольно сложная программа. Если сравнивать, польская гораздо проще. Здесь детям не задают обязательных домашних заданий. Некоторые учителя могут что-то задать, но они не фиксируют это в электронных дневниках (Librus), а просто сообщают ученикам устно. С одной стороны, это правильно, ведь у детей развивается самостоятельность. Но с другой – я все же склонна считать, что у учеников должны быть домашние задания.

В Польше начальная школа охватывает 1–3 классы, а средняя — с 4 по 8 класс. После восьмого класса дети сдают экзамены и поступают в лицей, техникум или профессиональную школу. Обязательным для всех является обучение до 18 лет.

– Задают ли в средней школе домашние задания?

– Нет. В электронном дневнике может появиться зеленая отметка на определенный день – например, учительница польского языка сообщила о контрольной работе. Ученики готовятся к ней самостоятельно. Иногда же практикуют "пятиминутки" – самостоятельные работы без предупреждения.

– Как в Польше проходит первый день учебного года?

– У поляков нет праздника Первого звонка. Они очень религиозны, поэтому этот день начинают с богослужения в костеле. Затем следует торжественная часть: выносят флаг, звучит гимн, учеников поздравляют с началом учебы. В электронном дневнике заранее просят прийти в элегантной одежде: белый верх, темно-синий низ. Кстати, на физкультуру тоже есть дресс-код: обязательно белая футболка и черный низ – например, шорты или лосины.

– Какая здесь система оценивания?

– Система оценивания здесь шестибалльная, но получить высший балл крайне сложно, поэтому пятерка – это очень хорошая оценка. Если же дочь получает за какое-то задание единицу, я заставляю ее пересдать.

– Во сколько начинаются и заканчиваются уроки?

– Уроки начинаются в 7:55. Заканчиваются по-разному: два дня в неделю у дочери шесть уроков – это до 13:15, а в остальные дни – до 12:25.

– Успевают ли ученики при таком расписании пообедать в школе?

– В нашей школе нет столовой. Есть только магазинчик с разным "химическим" барахлом, которое детям лучше не есть. Поэтому дочь и завтракает, и обедает дома. Когда она училась в начальной школе, можно было заказывать кейтеринг – первые и вторые блюда, такие как супы или картофель с отбивной. Но в классе никто это не покупал, поэтому и моя дочь отказалась. Я давала ей с собой перекус: бутерброд и отдельно фрукты и овощи. Кстати, три раза в неделю детям бесплатно раздавали стакан кефира или молока, а также морковь, яблоки, редис.

– Кто может забирать ребенка после уроков?

– Прямо у нашего дома находится остановка, откуда бесплатный автобус забирает ребенка в школу. Так же она возвращается домой. Мы подписывали согласие на пользование им, а ответственность за ребенка несет девушка, которая сопровождает школьников в автобусе.

– Когда у школьников каникулы?

– Обучение длится до конца июня – то есть в целом дольше, чем в Украине. До Рождества каникул нет вообще, только в праздничный период ученики отдыхают две недели. Однако в первых числах – буквально 2 или 3 января – уже идут в школу. Поскольку Польша делится на воеводства, после Нового года каникулы во всех начинаются в разное время: сначала отдыхает одно воеводство, затем – другое, и так по очереди. В этом году наши двухнедельные каникулы пришлись на февраль. На Пасху также дают отдохнуть от учебы, но буквально несколько дней.

– Кто обеспечивает школьников тетрадями и учебниками?

– Мы заполняем декларацию, и государство выплачивает нам 300 злотых (около 3,5 тыс. грн) независимо от дохода родителей, чтобы можно было купить ребенку все необходимое для школы.

– Как в польских школах относятся к прогулам?

– Если мой ребенок не идет в школу, я обязана в электронном дневнике написать сообщение классному руководителю о том, что он будет отсутствовать сегодня, и указать причину. Например, если ребенок просто кашляет, но у него нет температуры, я могу оставить его дома на несколько дней и лечить травяными чаями, сообщив об этом учительнице в электронном дневнике. При этом не обязательно иметь справку от врача.

– Как ты общаешься с классным руководителем и другими учителями?

– Я всегда посещаю родительские собрания, которые проходят в актовом зале. Как правило, на них присутствуют психологи или лекторы, которые рассказывают, например, о кибербезопасности. После этого каждый класс идет к своему учителю. Если мне нужна какая-то информация, я могу задать вопрос в классном дневнике, и она мне ответит. Также у учителей есть часы приема родителей в школе. Можно прийти на беседу к любому учителю. Я этим не пользовалась, потому что у меня есть номер телефона учительницы и я могу ей позвонить.

– Интересно. В школе моей старшей дочери в Португалии любые вопросы решаются только с классным руководителем по электронной почте или лично в назначенное время. То есть я не могу поговорить с учителем геометрии, когда у нее возникают проблемы с этим предметом. Кто занимается разрешением конфликтов в школе? Приходилось ли сталкиваться с буллингом?

– В такой ситуации нужно сразу обращаться к классному руководителю, который, соответственно, начинает разбираться в ситуации. В начале обучения в школе у дочери вроде бы все было хорошо, но потом началось: "Да ты же украинка, что ты знаешь?"

Был даже период, когда у ребенка часто болел животик, и мы не могли понять, в чем дело. Нам дали направление на полное обследование, но ничего не обнаружили. Это было из-за эмоций – ребенок боялся ходить в школу из-за того, что кто-то сказал ей что-то не то. Я поговорила с учительницей, и дети перестали так себя вести. Насколько я знаю, к делу привлекают и психолога, потому что у меня спрашивали разрешения на беседу с дочерью.

А еще в классе дочери есть девочка, которая ей завидует из-за того, что Злата красиво одевается. Она говорила ей: "О, да ты богачка!" Дочь выделялась, ведь я всегда делала ей красивые прически. Мы привыкли выглядеть ухоженно, а здесь все немного по-другому. Но я не запрещаю им общаться, ведь у ребенка должна быть связь с другими детьми.

– Есть ли родительские чаты? Можно ли фотографировать и снимать детей?

– Родительских чатов с учителем нет. Есть отдельная группа с родителями в мессенджере, куда иногда присылают общую информацию о школьных праздниках. В начале учебного года мы подписывали согласие на фото- и видеосъемку детей в школе. Соответственно, если проводятся мероприятия, эти фотографии публикуются в группе и на сайте учебного заведения.

– Разрешают ли пользоваться мобильными телефонами?

– Дочь учится в пятом классе, и ей до сих пор запрещено брать гаджет на уроки. Кажется, пользоваться телефоном разрешают с седьмого или восьмого класса. Сейчас она может взять его только тогда, когда едет с классом на экскурсию.

– Как в школе отмечают дни рождения?

– Мы просто покупаем так называемое угощение – обычно это конфеты. Ребенок приносит их в школу и на перемене угощает одноклассников. Фотографий в этот момент не делают, ведь это событие личного характера.

– А как насчет детских кружков в школе и за ее пределами?

– Я не уверена, есть ли кружки в нашей школе, но Злата ходит на акробатическую и художественную гимнастику. Занятия проходят по два часа два раза в неделю, она также ездит на различные соревнования – даже международные. Ежемесячно мы платим за это 300 злотых (около 3 450 грн). Сначала дочь тренировалась в обычной группе, но потом тренер ее заметила и перевела в специальную, где детей готовят к выступлениям. Поскольку Злата завоевывает много наград по гимнастике, школьная учительница попросила меня привезти её дипломы, чтобы подать заявку на грант — спортивную стипендию.

– Недавно твоего мужа увезла скорая в больницу. Какие впечатления сложились о медицине в Польше в целом?

– Мне кажется, что с такой болью, какая была у мужа, его нужно было сразу отвезти в больницу, но оставили дома мучиться до утра. Утром я сама отвезла его в больницу. Вообще в Польше есть круглосуточные приемные отделения (SOR), и поскольку у него была острая боль, его приняли довольно быстро. Но весь процесс происходил очень медленно: он целый день лежал и не знал, что с ним, никто ничего не объяснял. Я расспрашивала врачей, но они мало что отвечали – сложилось впечатление, что они работают строго по протоколам и не более того. В тот же день, так ничего и не объяснив, мужа выписали. А уже дома у него начались очень сильные головные боли, дошло до рвоты. Я снова вызвала скорую. Когда медики приехали, они сами были в шоке от того, что его выписали с такими симптомами так быстро.

Нас всегда убеждали, что в Европе медицина — это супер, но, на мой взгляд, в Украине она лучше. Например, я до сих пор езжу к стоматологу в Украину. Как-то пошла к местному в Польше, а потом в Одессе пришлось всё переделывать. На 24 февраля 2022 года — в день полномасштабного вторжения — у меня была запись к ортодонту на установку брекетов. Конечно, тогда я никуда не пошла, а уже когда приехала в Польшу, обратилась туда на консультацию. У меня не было какой-то сложной ситуации с зубами, но из меня просто долго вытягивали деньги, постоянно оттягивая момент снятия брекет-системы. В конце концов, когда я поехала в гости к маме в Ивано-Франковск, записалась к местному ортодонту. Там мне осмотрели зубы и подтвердили, что брекеты давно уже нужно было снять!

– А медицина бесплатная?

– Когда я только приехала, у меня был статус временной защиты – UKR (PESEL UKR), специальный правовой статус для украинцев в Польше. Но с марта этого года бесплатную медицину для беженцев отменили. В моем случае медицинская страховка теперь оформлена через мужа, который официально работает и платит взносы в ZUS, поэтому я пользуюсь бесплатной медициной как член его семьи. Также изменились правила в отношении некоторых социальных выплат, поэтому пособие в размере 800 злотых (9 200 грн) в месяц на ребенка мы также переоформили на мужа. Некоторые поляки бьют себя в грудь, мол, они из своих налогов нам эти средства платят.

– Сколько средств нужно в месяц, чтобы удовлетворить базовые потребности?

– Я думаю, минимум 8–10 тысяч злотых (92 000 – 115 000 грн). Сейчас цены очень сильно выросли. Когда мы приехали в Польшу, ходили в магазин и на 100 злотых (около 1000 грн) выходили с двумя пакетами продуктов, где было все необходимое, а теперь на эти деньги можно купить разве что половину одного пакета. Раньше я даже не обращала внимания на акции, но пришлось переучиться.

Аренда жилья в среднем обходится в 2 800 злотых (чуть больше 32 000 грн) и выше за одно- или двухкомнатную квартиру, кроме того, еще коммунальные услуги.

– Чем ты занимаешься в Польше?

– До переезда в Польшу я недолго работала юристом в Одессе, а параллельно вела бизнес с воздушными шариками для празднования важных событий. В нашем селе нет хорошей работы, разве что работать посменно на фабрике. Но ведь ребенок должен быть под присмотром. Я не могу оставлять ее одну дома — не дай Бог, что-то случится, сразу же этим займутся специальные службы. То есть мне такие графики совершенно не подходят.

Поэтому сейчас я домохозяйка, иногда подрабатываю, украшая помещения воздушными шарами. Поскольку моя дочь осталась учиться онлайн в одесском Марьинском лицее, мы вместе с местной школой наладили сотрудничество — я организовала приезд детей из школы моей дочери в Польшу на неделю, чтобы они немного отдохнули от того, что там происходит. Я очень много помогала, была опекуном и так называемой переводчицей между ними.

– Какие преимущества и недостатки жизни в Польше ты бы выделила?

– Здесь чистая и уютная инфраструктура, а также красивая природа. Я сталкиваюсь с воспитанными поляками: захожу в магазин – со мной всегда поздороваются и улыбнутся.

Я больше довольна местным образованием, чем недовольна. Поняла, насколько все зависит от учителя. Например, у дочери была одна учительница английского, которая ставила ей плохие оценки, она ничего не понимала. Потом учительница сменилась — ребенок прекрасно учится. Учитель истории, с которым мы наладили сотрудничество между украинской и польской школами, довольно хороший, постоянно помогает, пытается донести до местных педагогов, что ребенок думает на украинском, и ей нужно немного времени, чтобы перевести на польский. Но учительница польского все равно ставит Злату на один уровень с другими детьми и не учитывает то, что ей нужно еще подумать, как перевести и правильно сказать.

Что касается недостатков, то я бы выделила медицину и климат. Мне не хватает моря. И очень хотелось бы, чтобы в будущем можно было за неделю-две попасть на прием, например, к гинекологу, а не ждать как минимум месяц.

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