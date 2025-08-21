''Наплічник'' или рюкзак? Какое слово уместнее в украинском языке

Рюкзак – это удобный аксессуар, который сочетает практичность и стиль. Его можно использовать для работы, учебы, путешествий или спорта, а носить могут как дети, так и взрослые. Главным признаком является наличие лямок, которые позволяют переносить вещи на спине.

Слово "рюкзак" происходит от немецкого языка: Rucksack, где Rücken означает "спина", а Sack – "мешок". Для школьников и детей часто применяют слово "ранец", чтобы избежать путаницы с другими видами сумок. Украинский язык также имеет собственные соответствия для этого предмета.

Синонимы к "рюкзаку"

Среди украинских терминов самыми популярными являются:

наплічник,

наплечник,

заплічник,

нарамінник.

Диалектические названия рюкзака

В разных регионах Украины можно встретить диалектные названия рюкзака. Как сообщил популяризатор украинского языка Андрей Шимановский в Инстаграм, на Закарпатье это "гатижак" или "гатікошар", на Буковине – "рупцак", в лемковском говоре – "таністра", а на Приднепровье и Гуцульщине – "броцак".

Гуцульские термины "табівка" или "тобілка" обозначают кожаную сумку с орнаментом на ремне через плечо.

В западных областях Украины часто употребляют польское название "плєц" или "плецак", что происходит от польского plecak.

"Рюкзак" или "наплічник"

Слово "наплічник" считается наиболее аутентичным для украинского языка. Оно рекомендовано для официальных текстов и делового общения по данным Украинского языково-информационного фонда НАН Украины.

Толковые словари предоставляют различные значения: "наплічник" может означать как сумку на плечах, так и часть одежды или металлическую защиту плеч воина. Также существует вариант "заплічник", который точно описывает рюкзак или мешок, который носят за плечами.

Иногда можно встретить слово "наплечник", но оно считается диалектизмом или разговорным вариантом. Несмотря на это, словари синонимов допускают его употребление вместе с "рюкзак" и "наплічник". В официальных документах и медиа чаще применяют именно "наплічник", который занимает первое место среди соответствий слова "рюкзак".

