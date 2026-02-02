'Напряжение': как правильно перевести на украинский язык

Тем, кто перешел на украинский язык не так давно, может непросто даваться перевод многозначных русских слов. Нередко каждое из его значений передается иным образом.

Примером такого многозначного слова может быть существительное "напряжение". OBOZ.UA разбирался, как правильно переводить его в разных ситуациях.

Давайте раскроем толковый словарь русского языка. Он передает значение этого существительного так:

сосредоточенность сил или внимания на чем-то; сложное положение в какой-то сфере деятельности; внутренние силы, которые возникают в теле, которое деформируется под воздействием внешних воздействий (механической силы, температуры и т.д.); разница потенциалов между двумя точками электрической цепи.

Чтобы правильно перевести все на русский, рассмотрим все эти значения по отдельности. Так сосредоточенность сил или внимания мы передаем словом "напруження", хотя и вариант "напруга" ошибкой не станет:

Вправа потребувала напруження м’язів пресу.

Стиснуті губи є ознакою нервової напруги.

"Напруження" и "напруженість" говорим и когда говорим о непростом положении, осложненной обстановке:

Через снігопад ситуація на дорогах Києва залишається напруженою.

Через велику кількість хворих на грип медична система стикнулась зі значним напруженням.

Способность материала сопротивляться внешнему давлению на украинском языке называется "напруженість", а соответствующие внутренние силы, которые возникают в нем, тоже называем словом "напруження". Обычно в этом значении слово используют в технических текстах:

Інженери ретельно розрахували внутрішнє напруження матеріалу в опорних балках мосту, щоб переконатися, що конструкція витримає вагу завантажених фур.

Якщо занадто сильно зігнути пластикову лінійку, внутрішнє напруження матеріалу перевищить межу його пружності, і вона просто лусне.

А вот разницу электрических потенциалов на украинском языке правильно называть исключительно словом "напруга". Единицей измерения электрического напряжения является вольт:

З минулого року напруга в електромережі України становить 230 вольт.

Через стрибок напруги в мережі в усьому домі зламались холодильники.

