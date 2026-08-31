"Нарицательное имя": как это называется на украинском языке

В речи нередко встречаются русские термины, для которых в украинском языке есть точные и естественные соответствия. Один из таких случаев – выражение "имя нарицательное".

На украинском языке его можно передать несколькими способами в зависимости от контекста. Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая объяснила, какие варианты являются правильными и чем они интересны.

Русскому термину "имя нарицательное" соответствуют украинские понятия "загальне назва" и "загальний іменник".

Речь идет о словах, которые обозначают не конкретное лицо, предмет или место, а целую группу однородных объектов.

Например:

город;

книга;

кот;

человек.

Все эти слова являются общими названиями, ведь они не указывают на что-то одно конкретное.

В словарях можно встретить ещё один вариант — "ім'я прозивне". Так называют слово, обозначающее определённый класс предметов, явлений, существ или людей, а не отдельный объект.

Сам термин связан с тем, что слово как бы "прозывает" или называет целую группу по общему признаку.

Интересно, что иногда слова проходят обратный путь: сначала они являются собственными именами, но со временем начинают обозначать определенный тип человека, черту характера или жизненную ситуацию.

Так происходит, когда имя исторической личности или литературного персонажа становится настолько известным, что его начинают употреблять уже в более широком значении.

Например:

донжуан — мужчина, известный многочисленными любовными приключениями;

меценат – человек, который финансово поддерживает искусство, культуру или благотворительные инициативы;

геркулес — очень сильный человек;

робинзон — человек, который живёт в уединении от других или оказался в изоляции.

Изначально эти названия были связаны с конкретными персонажами или людьми, однако постепенно приобрели общее значение.

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