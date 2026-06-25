"Нас этим всегда запугивали": украинцы вспомнили образовательный эксперимент, который вновь вводят в школах

Украинцы вспомнили об эксперименте с 12-летним обучением в школах, который сейчас вновь внедряют в учебных заведениях. Дискуссию начала пользовательница сети с ником elisabilie, которая удивилась, что некоторые заканчивали больше 11 классов.

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"Было ли раньше в Украине 12 классов в школе? Есть ли здесь кто-нибудь, кто закончил 12 классов? Поспорили с мужем: я говорю, что не было, он говорит, что было", – написала женщина. Под постом разгорелась дискуссия, ведь многие пользователи сети отмечали, что в 2000-х школьников запугивали подобным экспериментом.

В то же время многие пользователи сети отмечали, что 12-летнее обучение так и не было введено.

"Когда я пошла в школу (2000 год), наш выпуск должен был стать первым, который должен был окончить 12 классов. Но уже через несколько лет стало ясно, что этого не будет".

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"Нас этим всегда запугивали, но так и не ввели".

"Не было. Я – тот человек, который учился по 12-летней программе с 1-го класса. Потом её отменили – я закончила 11-летнее обучение. Но всю жизнь все учебники переиздавались, и нам их либо не хватало, либо вводили с опозданием, поэтому мы учились по старым".

"Люди, которым сейчас где-то 29–31 (примерно), должны были учиться 12 классов, но в тот год, когда они заканчивали 9 класс, эту реформу отменили, и они учились 11 классов".

Напомним, что в большинстве европейских стран 12-летнее обучение стало результатом длительного исторического развития образовательных систем, а не обязательным условием. Кроме того, ни в одном документе нет такого требования к Украине со стороны Европейского Союза при выборе модели школы.

Об этом отметил эксперт в области образования Игорь Ликарчук в посте в Facebook. По его словам, для перехода к европейской модели обучения необходимо качество образования, а не дополнительные годы в школе.

В соответствии с реформой старшей школы с 2027 года дети будут изучать обязательные предметы, охватывающие все образовательные области, определенные Государственным стандартом. 10-й класс станет для школьников адаптационным, когда ученики смогут ознакомиться с выбранным профилем и изменить его по желанию. Количество предметов по выбору будет увеличиваться до 12-го класса, а обязательных – уменьшаться

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