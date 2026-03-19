'В Европу входят не годами, а качеством'. Ликарчук заочно поспорил с Лисовым о главном аргументе относительно 12-летнего образования в Украине

В большинстве европейских стран 12-летнее обучение стало результатом длительного исторического развития образовательных систем, а не обязательным условием. Кроме того, ни в одном документе нет такого требования для Украины от Европейского Союза при выборе модели школы.

На этом отметил образовательный эксперт Игорь Ликарчук в заметке в Facebook. По его словам, для входа в европейскую модель обучения нужно качество образования, а не дополнительные годы в школе.

"Насколько я знаю документальную базу, то ни в одном документе не встречал, что 12-летнее обучение – требование Евросоюза. Другими словами. 12-летняя школа – это наш выбор модели, а не требование Европейского Союза. В Европу входят не годами обучения. В Европу входят качеством образования", – написал педагог.

Он отметил, что европейская интеграция в образовании базируется на рамке квалификаций (EQF), совместимости уровней образования, качества оценивания, автономии учреждений и доступности образования.

По его словам, Украина имеет с этим проблемы. Кроме того, он считает, что о введении старшей профильной школы нужно было думать еще пять лет назад, а не делать это как сейчас "стахановскими методами".

Ликарчук отметил, что если ему предоставят документы, подтверждающие эти требования, то он публично признает свою ошибку. Однако за сутки под сообщением не появилось ни одного комментария с опровержением его утверждения.

Таким образом образовательный эксперт заочно поспорил с министром образования и науки Оксеном Лисовым, который накануне заявил, что переход на 12-летнюю школу означает приведение образовательной системы к европейскому стандарту, а не "дополнительный год".

Глава образовательного ведомства указал, что трансформация образования является важным условием евроинтеграции Украины, как и в других сферах. В то же время она упрощает признание украинских документов в мире и означает отход от устаревшей советской модели.

"11-летняя образовательная система сегодня сохраняется преимущественно в странах, которые остаются в логике прошлого. Мы выбрали двигаться вперед и внедряем подходы, которые применяются в образовательных системах западных стран Европы. Эти изменения могут быть менее заметными в информационном пространстве, чем другие реформы, но они имеют четкие показатели, и их выполнение является важной частью нашего движения к членству в ЕС", – сказал министр.

Также он отметил, что сейчас в публичном пространстве заметны попытки подорвать реформу Новой украинской школы через обсуждение вопросов, которые не имеют прямого отношения к ее содержанию.

"Очень важно не путать это с реальной обратной связью от громад, родителей, учителей – мы ее получаем и учитываем в работе. Например, мы видим, что часть громад (по разным причинам) не успевает реализовать рекомендации по сети. И мы осознаем, что мы не можем навредить образовательному процессу детей. В ответ на это мы подготовили дополнительные решения для поддержки этих общин", – добавил Лисовой.

Напомним, девятиклассники смогут завершить обучение в своей школе без необходимости переходить в другое учебное заведение. Этот подход планируется наработать с целью обеспечения максимально плавного, понятного и комфортного перехода к новой модели старшей профильной школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители призвали приостановить реформу старшей школы в Украине.

