Насколько полезны индивидуальные задания для школьников и могут ли они заменить другие виды работы в классе: результаты исследования

Индивидуальные задания учитель дает отдельно каждому ученику в классе в соответствии с уровнем знаний, темпом обучения и другими индивидуальными факторами. Идея состоит в том, что у всех учеников разные потребности и возможности, поэтому этот вид обучения является эффективным.

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Однако, индивидуальные задания не должны заменять другие виды работы в классе. Об этом в исследовании Teaching and Learning Toolkit отмечают британские ученые, которые обобщили результаты почти 200 различных исследований.

Они отмечают, что индивидуальное обучение может быть эффективным подходом к повышению успеваемости учеников, однако этот метод сложен для внедрения и требует много усилий от учителя.

Насколько эффективен такой вид обучения

В среднем, говорится в результатах исследования, индивидуальные задания эквивалентны четырем месяцам дополнительного прогресса. Кроме такого среднего значения есть немало вариаций. Частично это можно объяснить трудностями эффективного внедрения подхода без уменьшения времени обучения.

Почему индивидуальные задания не нужно использовать как замену

Если индивидуальные задачи дают в классе, выходит, что роль учителя становится более руководящей и он превращается в "менеджера": растет потребность в организации и мониторинге учебной деятельности. Однако меньше времени остается для высококачественного педагогического взаимодействия.

Поэтому индивидуальное обучение лучше использовать как дополнение к обычному обучению в классе, а не как замену.

Эффективность метода зависит от возраста школьников и особенностей предмета

Исследования в средней школе демонстрируют более положительный эффект (+4 месяца), чем в начальной (+3 месяца). Это может означать, что уровень независимости и установленные стратегии саморегуляции полезны для эффективности индивидуального обучения.

Эффект, как правило, выше в естественных науках (+4 месяца), чем в математике или чтении (+3 месяца).

Многочисленные исследования показывают, что помощники учителя могут эффективно поддерживать индивидуальные подходы. Подходы с использованием цифровых технологий для индивидуализации обучения показывают, что они столь же эффективны, как без технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заслуженный учитель Украины Александр Трилис отметил, что изучение математики для детей не должно быть мукой. Он ответил родителям, считающим, что им "логарифмы в жизни не понадобились", и объяснил, почему языком мира является математика.

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