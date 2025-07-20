Навзаєм или взаємно? Как правильно поблагодарить в ответ на украинском языке

В современном украинском языке для того, чтобы поблагодарить в ответ, украинцы употребляют слова "навзаєм" или "взаємно". Однако одно из этих слов многие считают калькой с русского.

Видео дня

Но на самом деле это не так. О том, какая разница между этими словами и какое из них более правильно использовать, читайте в материале OBOZ.UA

Несмотря на то, что большинство украинцев все же употребляют чаще слово "навзаєм", в словарях оно указано, как диалектное. А вот "взаємно" – это украинское слово, хотя и является менее популярным в современной разговорной речи.

Это в своем видео в социальной сети TikTok подтверждает и учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева.

"Взаємно – это украинское слово, правильное. А "навзаєм" – это тоже украинское, но диалектное", – объясняет педагог.

Другой же филолог с никнеймом Laraukr тоже говорит о том, что "навзаєм" является более популярным среди украинцев, хотя и считается диалектным.

Происхождение слов

"Взаємно" – это украинское слово, которое означает "одинаково с обеих сторон" или "обоюдно". Его можно использовать в ответ на пожелания, поздравления, комплименты, чтобы выразить то же самое в ответ.

"Навзаєм" – имеет древнегреческое происхождение. Его можно перевести как "между собой". В давние времена это слово использовали, чтобы обозначить взаимодействие с кем-то. Впрочем, сегодня его чаще употребляют для выражения взаимности.

Таким образом, оба эти слова можно использовать для выражения обоюдности и взаимности.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском: брелки или брелоки?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!