Названы два региона Украины с рекордно низким количеством первоклассников: где могут закрыть школы в первую очередь

В Сумской и Херсонской области зафиксировано наименьшее количество детей, которые пошли в первый класс в 2024 году. Так, первоклашек в этих регионах уменьшилось на 79% и 56% соответственно по сравнению с прошлым годом.

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Такие данные обнародовал образовательный портал Еducation.ua. В исследовании отмечено, что в 2024 году количество первоклассников уменьшилось на 36 198 учеников. Так, первый звонок в 2024/2025 учебном году раздался для 278 083 школьников.

В то же время количество детей, идущих в первый класс, в Украине становится меньше. В частности, из-за снижения уровня рождаемости и полномасштабной войны России против Украины, которая приводит к вынужденной миграции семей за границу.

Напомним, больше всего детей, которые пошли в первый класс в 2024 году, оказалось в Волынской области. Их количество в этом регионе выросло на 16% по сравнению с прошлым годом. Также лидерами среди первоклассников стали Днепропетровская, Львовская, Одесская области и город Киев. В то же время, почти не изменилось количество учеников первых классов в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН дало рекомендации по преподаванию предметов в школах в 2024/2025 учебном году.

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