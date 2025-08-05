Названы регионы Украины, где выпускники лучше всего сдали НМТ–2025

Лучше всего выпускники сдалинациональный мультипредметный тест в городе Киеве, Львовской области и за рубежом. Здесь поступающие получили выше 150 баллов.

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Об этом рассказал председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В то же время, по истории Украины более 150 баллов имеют абитуриенты в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Английский знают лучше те, кто выехал за границу: 56% получили балл выше 150. По химии среди лидеров остается Волынская область, которая опередила и Киев, Львов, и заграницу. 43,81% там получили 150+ баллов, а 13,33% – 170+.

На первом месте по популярности среди поступающих специальность – менеджмент, далее следуют психология, филология, право, маркетинг. После них размещаются экономика, компьютерные науки, среднее образование, инженеры программного обеспечения, кибербезопасность и защита информации.

На эти дисциплины поступило от 21 до 71 тысячи заявлений. В то же время Бабак отметил, что инженерные специальности, критически необходимые для восстановления, – гораздо менее популярны.

Предметом-лидером, за который нынешние абитуриенты получили больше всего 200 баллов, оказалась математика. На самую высокую из возможных оценку (200 баллов) ее сдали 1177 участников. Второе место занимает английский язык – 792 поступающих. Третье – за украинским, по этому предмету 200 баллов получили 659 участников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет поступающие сдали лучше всего во время дополнительной сессии.

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