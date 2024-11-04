Названы регионы Украины с наибольшим количеством поступающих в профтехи в 2024 году

В Украине почти 95 тысяч абитуриентов избрали профтехобразование в 2024 году. Больше всего заявлений было получено в Днепропетровской области – 5423 ученика, Львовской – 4829 и городе Киеве – 4526.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки в Facebook. Там добавили, что Харковськая область, Одесская и Хмельницкая области также среди лидеров по государственному заказу.

Наиболее популярными направлениями стали повар, слесарь, электрогазосварщик, кондитер и водитель. Более 7 тысяч учеников подали заявления онлайн.

Напомним, заместитель министра образования Михаил Винницкий отмечал, что профессионально-техническое образование имеет несомненный приоритет для государства. По его словам, стране нужны люди, работающие руками. В частности, это касается слесарей, электромонтеров, сварщиков и т.п. Он также отметил, что государству нужны специалисты, которые начнут восстанавливать страну уже сейчас и будут это делать в течение следующих лет.

Винницкий также отметил, что нередко люди с высшим образованием переквалифицируются в рабочие профессии, и это вполне нормально. Кроме того, по его словам, это общемировая тенденция. Поэтому государство должно обеспечивать возможность обучения на протяжении всей жизни людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр образования назвал 7 специальностей, которые остро необходимы государству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!