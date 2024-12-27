Названы самые активные учителя на сертификации-2025: в некоторых регионах Украины уже не осталось мест

Учителя начальных классов исчерпали максимальное количество мест для сертификации в Винницкой, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. По состоянию на 27 декабря всего зарегистрировалось 1182 педагога из 1500 возможных.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Также больше не могут подать заявки учителя английского языка в городе Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. 482 педагога из 500 возможных уже зарегистрировались на прохождение сертификации.

Также известно, что подали заявки 283 учителя украинского языка и литературы, 292 математики и 234 истории и гражданских дисциплин из тысячи возможных регистрационных форм с каждого предмета.

Дополнительный этап регистрации продлится с 7 по 9 января. Во время него педагоги могут подать заявление на участие в сертификации в тех регионах, где будут доступны регистрационные карты для формирования.

Сертификация учителей состоит из трех этапов:

независимое тестирование участников сертификации;

самооценивание участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Для тех учителей, которые успешно прошли сертификацию, предусматривается ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.

В этом году количество заданий во время прохождения сертификации учителей было уменьшено на 5. Однако учителя будут иметь на их выполнение такое же количество времени – 180 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что регистрация педагогов для прохождения сертификации продлится с 23 декабря 2024 по 9 января 2025-го. До 6 января учителя смогут зарегистрироваться в пределах предельного количества каждого региона. Дополнительный период подачи заявок будет проходить с 7 по 9 января.

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