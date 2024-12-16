Сертификация учителей: как она будет проходить в 2025 году и когда можно зарегистрироваться

Регистрация педагогов для прохождения сертификации продлится с 23 декабря 2024 по 9 января 2025-го. До 6 января учителя смогут зарегистрироваться в пределах предельного количества каждого региона. Дополнительный период подачи заявок будет проходить с 7 по 9 января.

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Если лимит заявлений исчерпан ранее определенных сроков, регистрация будет прекращена досрочно. Такие данные содержит соответствующий приказ, определенный Министерством образования и науки относительно сертификации педагогов в 2025 году.

Принять участие в оценивании смогут 5 тысяч педагогов: 1500 учителей начальных классов, по 1000 учителей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также в следующем году к процессу может присоединиться 500 преподавателей английского языка.

Министерство образования и науки утвердило программу независимого тестирования профессиональных знаний и умений учителей английского языка. Согласно ей, будут заключаться задания сертификационного теста для учителей английского языка, которые примут решение принять участие в оценивании в 2025 году.

Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно один за другим:

Независимое тестирование участников сертификации.

Самооценивание участниками сертификации собственного педагогического мастерства.

Исследование практического опыта работы участников сертификации.

Для тех учителей, которые успешно прошли сертификацию, предусматривается ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата. Присвоение следующей или подтверждение имеющейся высшей квалификационной категории в пределах дежурной/внеочередной аттестации педагогов. Участие в процедурах и мероприятиях, связанных с обеспечением качества образования и внедрением инноваций, педагогических новаций и технологий в системе образования.

Напомним, количество заданий при прохождении сертификации учителей в 2025 году уменьшено. В то же время, все педагоги будут иметь такое же количество времени на тестирование – 180 минут. Общее количество заданий для педагогов начальных классов, украинского языка и литературы и математики уменьшено на 5.

Так, тесты для учителей начальных классов и украинского языка и литературы будут содержать по 85 задач. Математики – 70, а для преподавателей истории будет уменьшено на 10, поэтому у них будет 80 задач.

В 2023 году сертификационные тесты учителей математики и начальных классов уже были уменьшены на 15 и 10 тестовых заданий соответственно.

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