Названы самые популярные вузы Украины: топ-10 университетов по количеству зачисленных абитуриентов в 2025 году
Самым популярным учреждением высшего образования в 2025 году по количеству зачисленных абитуриентов стал Национальный университет "Львовская политехника". В него поступило 10 176 студентов на образовательные уровни бакалавр и магистр.
Такие данные содержатся на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Вторым в списке стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, в который зачислили 8844 студентов. Третьим – Львовский национальный университет им. Ивана Франко.
Далее вузы разместились в таком порядке:
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – 6605
- Государственный торгово-экономический университет – 6351
- Карпатский университет им. Василия Стефаника – 5288
- Харьковский национальный университет им. Каразина – 5248
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 5064
- Черновицкий национальный университет им. Федьковича – 4917
- Западноукраинский национальный университет – 4143
Напомним, 22 украинских высших учебных заведения вошли в перечень лучших университетов мира по версии World University Rankings 2026 года от ведущего агентства Times Higher Education. Это на пять университетов больше, чем в рейтинге 2025 года, когда в список попало 17 украинских вузов.
