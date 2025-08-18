Не говорите 'кстати': все варианты перевода на украинский

Некоторые наречия хорошо служат нам для связки мыслей. Они работают, как клей для нашей речи. Однако украинский язык после десятилетий русификации сильно засорен русскими вариантами таких наречий.

Видео дня

Примером может стать слово "кстати", которым мы обозначаем переход от одной мысли, к связанной с ней. В украинских словарях такого слова не существует. OBOZ.UA разбирался, чем его заменить, чтобы не засорять свою речь русизмами.

Прямой перевод

Конечно, первой и главной опцией здесь является наречие "до речі". Это дословный перевод русского "кстати". Оно широко употребляется в украинском языке, фиксируется словарями и им можно пользоваться без ограничений. Впрочем, в зависимости от контекста, можно подобрать и другие варианты.

"До речі, я забув тобі сказати..." вместо "Кстати, я забыл тебе сказать..."

Між іншим

Это выражение также является хорошим заменителем, особенно когда нужно ввести дополнительную, но не основную информацию. Оно помогает легко сменить тему разговора.

"Між іншим, як справи у твоєї сестри?" вместо "Кстати, как дела у твоей сестры?"

Зауважу

Если вы хотите на чем-то акцентировать внимание, подсветить какой-то нюанс, связанный с предыдущей темой, этот вариант именно для вас. С его помощью вы легко сместите фокус внимания.

"Зауважу, що це дуже важлива деталь." вместо "Кстати, это очень важная деталь.

До того ж

Это выражение указывает на добавление новой информации к уже сказанному. Используйте его, если хотите что-то дополнить или, опять же, подсветить определенный нюанс.

"До того ж, у нас є ще час." вместо "Кстати, у нас еще есть время."

Принагідно

Это слово используется, когда вы хотите воспользоваться паузой в разговоре или тем, что кто-то поднял определенную тему. В таком случае вам выпадает определенная возможность – постарайтесь ее не упустить.

"Принагідно хочу подякувати тобі за допомогу." вместо "Кстати, хочу поблагодарить тебя за помощь."

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заменить кальку с русского "в том числе".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.