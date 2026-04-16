Не говорите 'щебьонка': как будет правильно на украинском

Эти измельченные камни используются в строительстве, быту и городской планировке, их можно увидеть как на железной дороге, так и в горшках с комнатными растениями. Но знаете ли вы, как именно они называются на украинском языке?

Под влиянием русификации мы привыкли называть этот материал "щебьонка". Но это слово не является исконно украинским – его русское происхождение выдает сочетание букв -ьонк- не присущее нашим словам. Вспомните: мы не говорим "пльонка" – мы говорим "плівка", мы не говорим "зельонка" – мы говорим "зеленка". OBOZ.UA разбирался, как именно нужно называть измельченный камень.

Словари здесь довольно однозначны: этот материал в украинском языке называется "щебінь". Так называют:

измельченные камни, кирпич и т. д., используемые для дорожных и строительных работ;

рассыпчатые нагромождения небольших остроугольных обломков горной породы.

Если же вам хочется употребить это слово в уменьшительной форме, вы привыкли именно к такому варианту и не готовы от него отказываться, то добавьте необходимый для этого суффикс -ка- именно к украинскому корню. Получится слово "щебінка". Оно также вполне допустимо, хотя и считается разговорным.

