Не говорите 'втихаря': слово имеет много украинских соответствий

Кто из нас не делал что-то так, чтобы никто не знал об этом? Часто мы называем это русским словом "втихаря". И зря, украинский язык имеет достаточно гораздо лучших соответствий.

OBOZ.UA полистал словари и объясняет, почему, даже если вы очень сильно привыкли к русизму, лучше пользоваться украинскими соответствиями. Вся соль в негативной коннотации этого наречия.

Словари подают "втихаря" не просто как разговорное слово. Его также относят к сниженной лексике. Подобные высказывания годятся разве что для бесед, в которых не подбирают слов. Они считаются грубыми и не слишком уместными в изысканном обществе.

А вот его украинские аналоги такого недостатка не имеют. Все варианты перевода, которые мы нашли в словарях, годятся и для светской беседы, и для художественного текста, и даже могут быть уместными в деловой речи. И вот что это за варианты:

потай / потайки / тайком / тайкома – это ближайшие синонимы, которые передают секретность описываемого действия, также это наиболее универсальный вариант перевода;

– это ближайшие синонимы, которые передают секретность описываемого действия, также это наиболее универсальный вариант перевода; крадькома / покрадьки – слова подчеркивают осторожность субъекта речи, попытке оставаться незамеченным в своих действиях;

– слова подчеркивают осторожность субъекта речи, попытке оставаться незамеченным в своих действиях; нишком / тишком / тишком-нишком / тихцем / спідтиха – по значению максимально приближены к предыдущему варианту слова, но более присущи разговорной речи или художественным текстам;

– по значению максимально приближены к предыдущему варианту слова, но более присущи разговорной речи или художественным текстам; потаємки / потайно / потайці / спотайна / потаєнці – более "художественные" синонимы слова "потайки";

– более "художественные" синонимы слова "потайки"; назирком / позирком / спотиньга – колоритные диалектные варианты.

Как видим, украинский язык предлагает множество вариантов перевода грубого "втихаря", которыми можно передать различные оттенки необходимого значения. Поэтому пользуйтесь собственным.

