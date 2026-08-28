Не «копилка»: как правильно сказать на украинском языке
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Почти у каждого в детстве была небольшая копилка, коробочка или керамическая фигурка, куда он складывал монеты на заветную покупку. В быту такую вещь часто называют "копилкой", однако в украинском языке есть собственное благозвучное слово.
Слово "копилка" довольно распространено в разговорной речи, поэтому многие даже не задумываются о его происхождении. OBOZ.UA сообщает, что нормативным и естественным украинским эквивалентом является "скарбничка".
Так называют небольшой сосуд, коробку, фигурку или другую емкость, предназначенную для постепенного накопления денег.
Слово образовано от "скарб" – того, что имеет ценность, что берегут и накапливают.
Такое слово естественно звучит и в разговорной речи, и в текстах для детей, и в нейтральной письменной речи.
Например:
- Щовечора Марко кидає дрібні монети у скарбничку.
- На День народження дівчинці подарували скарбничку у формі кота.
- За літо в скарбничці назбиралося на нові навушники.
- Вона поставила скарбничку біля ліжка, щоб не витрачати дрібні гроші.
"Копилка" распространилась в украинской разговорной речи под влиянием русского слова.
Из-за длительного использования оно многим кажется вполне привычным, однако если хочется говорить более правильно на украинском, стоит выбирать "скарбничка".
То есть вместо "Я збираю гроші в копілку" лучше сказать: "Я відкладаю гроші у скарбничку".
В украинском языке есть и другие названия, связанные с хранением денег или ценностей. Например, можно встретить слова "скарбонка", "скринька", "щадничка", "ощадник", "скарбівня".
Однако они не всегда полностью совпадают по значению и могут иметь диалектный, устаревший оттенок.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на украинском языке неправильно говорить "крісло колісне" и как исправить эту ошибку.
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