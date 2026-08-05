Не "костилі": как правильно сказать на украинском языке

В повседневной речи до сих пор встречаются слова, которые настолько привычны, что их иноязычное происхождение почти не замечают. Один из таких примеров – "костили", когда речь идет об приспособлениях для ходьбы после травмы.

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На украинском языке нормативное название – "милиці". OBOZ.UA сообщает, что именно это слово используется в словарях, медицинской литературе и профессиональной речи.

Слово "милиця" имеет древнее происхождение и изначально обозначало различные виды опоры или подпоры. Со временем его значение сузилось, и так стали называть специальные приспособления, на которые человек опирается во время ходьбы.

Поэтому правильно говорить:

ходити на милицях ;

; користуватися милицями ;

; спертися на милицю ;

; лікар порадив милиці.

В разных регионах и в старой украинской лексике можно встретить и другие слова со схожим значением: костур, патериця, ціпок, клюка, ковінька. Однако в современной нейтральной речи для медицинского приспособления наиболее уместно именно слово "милиці".

Слово "костиль" в украинском языке существует, однако традиционно имеет прежде всего техническое значение. Так могут называть металлический стержень или специальную деталь для крепления или опоры в механизмах.

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Именно поэтому в контексте реабилитации после перелома или другой травмы лучше не говорить "костили".

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