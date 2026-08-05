Не "костилі": как правильно сказать на украинском языке
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В повседневной речи до сих пор встречаются слова, которые настолько привычны, что их иноязычное происхождение почти не замечают. Один из таких примеров – "костили", когда речь идет об приспособлениях для ходьбы после травмы.
На украинском языке нормативное название – "милиці". OBOZ.UA сообщает, что именно это слово используется в словарях, медицинской литературе и профессиональной речи.
Слово "милиця" имеет древнее происхождение и изначально обозначало различные виды опоры или подпоры. Со временем его значение сузилось, и так стали называть специальные приспособления, на которые человек опирается во время ходьбы.
Поэтому правильно говорить:
- ходити на милицях;
- користуватися милицями;
- спертися на милицю;
- лікар порадив милиці.
В разных регионах и в старой украинской лексике можно встретить и другие слова со схожим значением: костур, патериця, ціпок, клюка, ковінька. Однако в современной нейтральной речи для медицинского приспособления наиболее уместно именно слово "милиці".
Слово "костиль" в украинском языке существует, однако традиционно имеет прежде всего техническое значение. Так могут называть металлический стержень или специальную деталь для крепления или опоры в механизмах.
Именно поэтому в контексте реабилитации после перелома или другой травмы лучше не говорить "костили".
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