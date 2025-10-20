Не 'льогкі' и 'позвоночник': как правильно говорить на украинском

Слова, связанные с нашим собственным телом, мы употребляем ежедневно. Именно поэтому за десятилетия русификации названия частей тела и органов, присущие украинскому языку, так легко заместились русскими аналогами.

Если вы хотите правильно говорить на украинском, не забывайте обращать внимание на слова, которые описывают тело. OBOZ.UA собрал список самых распространенных ошибок и правильных украинских соответствий. Этот небольшой анатомический словарик точно вам пригодится. Первым будет идти неправильный вариант слова, а дальше – украинское слово, которое стоит запомнить.

Голова и лицо

висок – скроня;

скули – вилиці;

переносиця – перенісся;

підбородок – підборіддя;

уші/ухо – вуха/вухо;

глаза/глаз – очі/око;

ресниці – вії;

челюсть – щелепа;

клики – ікла.

Туловище и конечности

плечо – плече;

шея – шия;

спина – хотя само слово пишется аналогично, важно правильно употреблять ударение, в украинском слове оно падает на первый слог: спИна;

поясниця – поперек;

позвоночник – хребет;

копчик (или даже кобчик) – куприк;

голінь – гомілка;

ноготь/ногті – ніготь/нігті;

ладонь – долоня;

локоть/локті – лікоть/лікті;

колено/колені – коліно/коліна;

сустав – суглоб;

тазобедренний сустав – кульшовий суглоб.

Внутренние органы

желудок – шлунок;

почки – нирки;

мочовий пузир – сечовий міхур;

желчний пузир – жовчний міхур;

мишци – м’язи либо мускули;

піджелудочна железа – підшлункова залоза;

щитовидна залоза – щитоподібна залоза;

льохкі – легені.

Конечно, это не полный перечень анатомических терминов, которые неопытные говорящие употребляют неправильно. Впрочем, уже этот набор позволит вам избегать основных ошибок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинский правильно перевести слово "головокружительный".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.