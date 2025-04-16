'Не надо списывать на войну и ковид': Ликарчук оценил результаты мониторинга знаний учеников начальной школы

Украинский образовательный деятель Игорь Ликарчук, ознакомившись с результатами мониторинга знаний учеников начальной школы, указал, что война и ковид не стали основными причинами проблем с образованием в этом звене. По его словам, если бы это вызвало трудности у школьников, то результаты 2018 и 2024 годов существенно отличались бы.

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В сообщении в Facebook Ликарчук отметил, что реализация концепции реформы Новой украинской школы имеет концептуальные, стратегические и тактические промахи. В то же время он подчеркнул, что не существует маркеров, определяющих критичность состояния образования. По словам работника образования, если сравнивать результаты 2018 и 2024 годов, то можно увидеть системную проблему с качеством знаний в начальной школе.

"Не понимаю понятие "критическое состояние". Потому что маркеров, на основе которых можно утверждать о критичности состояния в образовании в природе нет. Точно так же, как и не понимаю сущности утверждения об "осторожном оптимизме". Если сравнить результаты 2018 и 2024 года – по математике и чтению разница незначительна. То есть, имеется. Какой там оптимизм? Тем более, осторожный", – написал Ликарчук.

"Не нужно концептуальные, стратегические и тактические промахи в реализации Концепции НУШ списывать только на войну вместе с ковидом. Если бы война или ковид были главными причинами проблемной ситуации с качеством начального образования, то результаты 2018 и 2024 годов должны существенно отличаться", – добавил он.

По словам образовательного деятеля, традиционно никаких управленческих решений по решению проблем с качеством образования начального звена делаться не будет. Так что, отметил Ликарчук, труд организаторов и аналитиков, которые провели мониторинг, очевидно будет бесполезным.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования предоставил результаты мониторинга знаний школьников начального звена. В отчете отмечено, что критического падения успеваемости выпускников младших классов в условиях пандемии и полномасштабного вторжения не произошло. В то же время, не наблюдается и значительного улучшения учебных достижений четвероклассников, которые можно было бы иметь, учитывая новые подходы, отвечающие идеям НУШ. Эксперты отметили, что делать однозначные выводы об эффективности или неэффективности реформ НУШ, учитывая выводы мониторинга, не стоит.

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