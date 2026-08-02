Не «носилки»: как правильно сказать на украинском языке

В разговорах о медицинской помощи или спасательных работах часто можно услышать слово "носилки". Однако нормативное украинское название совсем другое.

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Именно так называют приспособление, на котором переносят раненого, больного или травмированного человека. OBOZ.UA рассказывает, как правильно на украинском языке называются "носилки"

На украинском языке следует говорить:

покласти людину на ноші;

перенести постраждалого на ношах;

санітарні ноші;

складані ноші.

Существительное "ноші" связано с глаголом "носить". Название непосредственно указывает на назначение предмета – перенос людей или различных грузов.

Форма "носилки" распространилась под влиянием русского языка. Хотя ее можно встретить в отдельных словарях и в устной речи, в нормативном украинском языке предпочтение следует отдавать слову "ноші".

Подобные названия существуют и в других славянских языках. Например, на польском этот предмет называют nosze, на чешском – nosítka, а на словацком – nosidlá. Все эти слова имеют общий корень.

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Сегодня ноши в основном ассоциируются с врачами, военными и спасателями. Однако раньше их использовали гораздо шире: на них переносили раненых, дрова, сено, воду, строительные материалы и другие тяжелые вещи. Поэтому вместо привычного "положили на носилки" на украинском лучше сказать: "поклали на ноші".

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