'Не нравится? Идите преподавать вместо них!' Часть украинцев стала на защиту профессора из Одессы, которого уволили из вуза из-за русского языка

Часть украинцев стала на защиту профессора Одесского национального технологического университета, который проводил занятия и составлял экзаменационные билеты на русском языке. Из-за этого преподавателя уволили из учреждения высшего образования.

Видео дня

В заметке в Threads пользователи сети отмечали, что преподаватели получают мизерную зарплату и мало кто хочет работать за такие деньги, поэтому увольнять их за подобное неправильно. Кроме того, некоторые говорили, что в школах учителя старшего возраста также преподают на русском, поэтому если кому-то это не нравится, они могут идти работать в учебные заведения вместо педагогов.

"Нет, не браво и не согласен! Мой сын учится в этом университете, нет других учителей и преподавателей! Никто не хочет работать в таких условиях и за такую мизерную зарплату! Эти преподаватели учили еще меня и моего мужа! И так случилось, что они не владеют украинским языком! Правильно это или неправильно, это просто реальная жизнь и ситуация! У дочери в школе до сих пор учителя старшего возраста преподают на русском! Кому-то не нравится – идите и преподавайте вместо них! Просто глупое решение".

Часть украинцев согласилась с таким мнением и считает, что язык не помеха для того, чтобы преподаватель был профессионалом. К тому же, в вузах и так не хватает педагогов.

"Я бы так профессорами не разбрасывалась".

"А нового профессора нашли? Зря разбрасываются профессорами туда-сюда".

"Наверняка, сами будут преподавать вместо профессора".

"У знакомой ставка 12 тысяч, она кандидат наук. Из-за отсутствия иностранных студентов и других сложностей предложили 0.25 ставки. Браво, увольнять когда хоть кто-то работает?"

"Ну конечно это правильно. Лучше дворник вместо профессора. Но на языке. А знания и то что он может дать студентам – все равно".

В то же время, часть украинцев не согласилась с тем, что в университете должны преподавать на русском. К тому же, возникает вопрос к профессионализму педагога, который не может удосужиться создать экзаменационные билеты на украинском.

"Разве можно назвать профессором человека, который в Украине не смог создать экзаменационные билеты на украинском? Видимо уровень IQ недостаточный у того индивида".

"Правильно. Не смог выучить язык за столько лет, значит будет без работы".

"Получить профессора и не знать украинского, не разговаривать принципиально и тянуть русский, только у нас такие профессора".

Как известно, на преподавателя пожаловался один из студентов, добавив к заявлению доказательство – копии билетов. После этого в рамках государственного контроля состоялось расследование, которое подтвердило нарушение. Сам преподаватель утверждал, что русский использовал"из-за проблем с компьютером". Также он заявил, что для "недопущения срыва сессии" якобы выдал студентам старые билеты. Что касается общения на русском на парах, то мужчина уверял, что просто отвечал на языке, на котором к нему обращались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!