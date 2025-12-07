Не 'подштанніки': как правильно будет на украинском

В холодный сезон мы стремимся утеплиться. И именно тогда в ход идут дополнительные слои одежды, которые носят под основным нарядом. Несмотря на то, что эта вещь знакома каждому с детства, называем ее мы не всегда корректно.

Видео дня

Многие до сих пор пользуются русским вариантом – "подштанники", не задумываясь о том, что украинский язык имеет собственный аналог. К тому же этот термин имеет свою историю и давнюю традицию употребления. OBOZ.UA рассказывает, как правильно назвать "подштанники".

На самом деле все просто: правильная форма – підштаники.

Это слово образуется вполне естественным для украинского языка способом: під- + штани = підштаники, то есть то, что носят под штанами.

Этот термин употребляется в народном языке еще с XIX века, как в повседневном быту, так и в военной одежде. Подштанники обозначали нательное белье, которое носили для тепла или гигиены под основными штанами. То есть они выполняли примерно ту же функцию, что и современные мужские и женские термоштаны.

В украинских словарях и диалектах зафиксировано несколько синонимов:

підштанці;

підштанки;

підштаньки;

сподні;

ґала́нки;

кальсони.

Каждый из этих вариантов имеет свои региональные и исторические особенности, но все они – украинские.

В наше время появился еще один распространенный вариант – термобелье. Оно обозначает современную функциональную одежду, которая может выполнять обе роли: как основной слой во время спорта или бега, так и дополнительный – для утепления. Это не всегда один в один "подштанники", но в быту часто воспринимается как их современная версия.

А вот слово "кальсоны" имеет иноязычное происхождение: французское caleçon, итальянское calzoni. Сначала так называли разъемные брюки-чулки в Средневековье, иногда сшитые из двух контрастных цветов. В XVI веке "кальсоны" стали общим названием любых мужских брюк до колена, а уже потом – нижнего белья.

OBOZ.UA также рассказывал, как сказать правильно на украинском: капюшон или капишон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.