Не 'приторный': как лучше сказать на украинском

Каким бы словом вы описали и еду настолько сладкую, что есть ее практически невозможно, и излишне льстивого человека? Даже те говорящие, которые хорошо владеют украинским языком, не всегда могут сориентироваться сразу.

Видео дня

Часто в такой ситуации можно услышать прилагательное "приторний", но украинские словари его не фиксируют. А значит оно не является нормативным, еще и относится к русизмам. Чем его правильно заменить, разбирался Telegram-канал "Correctarium — Українська мова".

Его эксперты указывают, что для ситуации, когда нужно описать чрезмерную сладость или надоедливую приятность, украинский имеет, в частности, такие присущие ему соответствия:

нудний (нудотний, нудкий)

нудно-солодкий (нудотно-солодкий)

солодкавий (солодощавий)

пересолоджений

засолодкий, надсолодкий

А еще в переносном значении можно употреблять варианты "нудотно-милий", "солодкомовний", "нудномедовий".. К этому списку также можно добавить слово "медоточивий".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно на украинском называть Масленицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.