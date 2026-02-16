Украинцы каждый год забывают: как правильно назвать Масленицу

Последняя неделя перед Великим постом в Украине традиционно ассоциируется с веселыми празднованиями и поеданием вкусных блюд. Но десятилетия русификации привели к тому, что мы разучились называть этот праздник правильно на украинском языке и потеряли немало традиций.

OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть эту неделю и почему слово Масленица неправильное. Также рассказываем, что на самом деле является главным блюдом праздника и какие традиции его сопровождали в древности.

"Маслениця", "Масляна" или "Масниця"

Обратимся к Словарю церковно-обрядовой терминологии. Главным термином, которым следует называть неделю перед Великим постом, с точки зрения церкви является "Сиропусний тиждень". Потому что в этот период уже нельзя употреблять мясо, зато молочные продукты все еще разрешены и их можно есть вволю.

Также словарь предлагает такие варианты:

Сирний тиждень;

Сироїдний тиждень;

Масний тиждень;

Масниця;

Масляна;

Приспільниця;

Пущення

Итак, варианты "Масниця" и "Масляна" можно считать равноправными и употреблять их по своему усмотрению. А вот от варианта "Маслениця" стоит отказаться – это очевидный русизм.

А что тогда такое Колодий?

В народе эта неделя имеет еще одно название – Колодий. Это название связано с одной из ключевых традиций Сыропустной недели. Дело в том, что эти дни были последним шансом для холостой молодежи обручиться или заключить брак. Далее начинался период поста, а за ним Пасхальная неделя, когда в церквях не венчали. Поэтому тем молодым парням, которые до Масленицы не нашли себе пару, в знак символического наказания привязывали к руке или ноге колодку. В некоторых регионах так наказывали и незамужних девушек. Чтобы избавиться от бремени, нужно было откупиться – угостить замужних женщин, которые проводили обряд, водкой или сладостями.

Что едят на Масленицу

Главными продуктами Сыропустной недели в Украине считались творог и масло. Творогом начиняли вареники и налисники, а приправляли их маслом. Также ставили на стол молочные каши, сырники, запеканки. В разных регионах ключевые блюда могли быть разными.

Сейчас в праздничных меню ресторанов и кафе можно встретить специальное предложение к Масленице – блины с различными приправами и начинками. Но фольклористы указывают на то, что это блюдо не является типичным для Украины и было привнесено на нашу территорию во время советской оккупации. Тогда государственная идеология была направлена на унификацию празднований по всей территории СССР, а базой становились российские обычаи. И именно из России была занесена традиция угощаться на Масленицу блинами.

