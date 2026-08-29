Не путайте! Когда говорить "вислів", а когда – "вираз"

Слова "вираз" и "вислів" часто путают, хотя в современном украинском языке они имеют разные значения. Путаница возникает, в частности, из-за русского существительного "выражение", которое может соответствовать обоим украинским словам.

Перейдя с русского языка, некоторые говорящие во всех случаях употребляют слово "вираз" и почти всегда забывают о "вислів". Однако, как выяснил OBOZ.UA, согласно современным лексическим нормам эти слова не являются полными синонимами. На это указывал еще языковед Борис Антоненко-Давидович.

Действительно, когда-то эти два существительных можно было считать взаимозаменяемыми. Именно поэтому в классической украинской литературе слово "вираз" можно встретить в разных значениях. Например, Иван Нечуй-Левицкий писал: "Почала... солодкими виразами любові промовляти", а Панько Кулиш использовал выражение "вираз на лиці понуро-урочистий".

Однако в современном украинском литературном языке значения этих слов разграничены. "Вираз" – это проявление настроения, чувств или эмоций, прежде всего на лице. Например, как его употребляет Иван Сенченко: "Вираз обличчя... з скептичного став спантеличеним".

В свою очередь, "вислів" – это фраза, словосочетание, речевая конструкция или словесная формулировка мысли. Поэтому правильно говорить о "влучний вислів", "відомий вислів письменника", "народний вислів" либо "незрозумілий вислів". В классической литературе можно найти и примеры такого употребления. Михаил Коцюбинский, в частности, писал: "Від таких висловів, як "оклик дум", "сонний шум" і т. ін., просто в голові паморочиться".

Итак, запомнить разницу между этими словами несложно: "вираз" касается прежде всего того, что проявляется на лице или отражает внутреннее состояние человека, а "вислів" – того, что человек сформулировал словами. Поэтому "вираз обличчя", но "влучний вислів".

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