'Не с каждым учителем такое сделаешь': украинцев поразило видео, как дети на уроке водят хоровод

Учительница начальных классов Татьяна Шулдык из Хмельницкого показала в сети, как ее ученики водят хоровод на уроке. На видео видно, как дети поочередно подсоединяются к колонне и потом все вместе выходят из класса.

Видео дня

Ролик, опубликованный в TikTok, собрал около 200 тысяч лайков и более 11 тысяч комментариев, его просмотрели 8,2 миллиона раз. Пользователи восхищаются организацией учебного процесса и пишут, что не каждый учитель на такое способен.

"Как хорошо задумано – зарядка и весело деткам"

"Настоящая учительница, ведь заботится о здоровье и настроении детей. Респект и уважение ей"

"Дети с удовольствием это делают. Вот это учителя!"

Напомним, OBOZ.UA уже писал об интересных и нестандартных методах к учебному процессу от этой учительницы. Недавно она предложила одной из школьниц выбрать листок бумаги, который определит, будут ли у учеников домашнее задание. Однако дети не знали, что на обоих стикерах было написано "Нет домашнего задания". Все считали, что девочка вытащила счастливый билет.

Также OBOZ.UA писал о том, что сеть увлекла поведение детей, когда учительница вышла из класса.

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