Не слякоть: как красиво сказать на украинском
Приход весны, особенно если она была снежной, всегда сопровождаются периодом мокрой грязи и луж под ногами. Уверены ли вы, что знаете, как правильно назвать это явление на украинском языке?
Часто можно услышать для обозначения этой неприятности слова "слякоть". Должны вас разочаровать, это слово – чистый русизм и употреблять его не стоит. OBOZ.UA разбирался, чем его нужно заменить, чтобы ваша речь была чистой.
Ближайший по звучанию украинский аналог этого слова – это существительное "слякота" (ударение на последний слог). Впрочем, словари подают его скорее как редко употребляемое и предлагают более исконный вариант "сльота". Это слово имеет несколько толкований:
- облачная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле;
- непрекращающийся дождь, морось или мокрый снег;
- грязь на земле, дороге от дождя или мокрого снега;
- то же самое, что непогода.
Итак, по значению "сльота" является точным переводом слова "слякоть". Но украинский язык всегда предлагает нам довольно большие синонимические ряды, поэтому и здесь можем найти несколько интересных соответствий. Так к словам "сльота" и "слякота" добавляйте в свой активный словарь такие варианты:
- мокрота;
- мокротеча;
- моква;
- хляпавка;
- хвища;
- грязюка;
- ляпавиця;
- ляпотнява;
- плюта.
