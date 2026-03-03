Не слякоть: как красиво сказать на украинском

Приход весны, особенно если она была снежной, всегда сопровождаются периодом мокрой грязи и луж под ногами. Уверены ли вы, что знаете, как правильно назвать это явление на украинском языке?

Часто можно услышать для обозначения этой неприятности слова "слякоть". Должны вас разочаровать, это слово – чистый русизм и употреблять его не стоит. OBOZ.UA разбирался, чем его нужно заменить, чтобы ваша речь была чистой.

Ближайший по звучанию украинский аналог этого слова – это существительное "слякота" (ударение на последний слог). Впрочем, словари подают его скорее как редко употребляемое и предлагают более исконный вариант "сльота". Это слово имеет несколько толкований:

облачная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле; непрекращающийся дождь, морось или мокрый снег; грязь на земле, дороге от дождя или мокрого снега; то же самое, что непогода.

Итак, по значению "сльота" является точным переводом слова "слякоть". Но украинский язык всегда предлагает нам довольно большие синонимические ряды, поэтому и здесь можем найти несколько интересных соответствий. Так к словам "сльота" и "слякота" добавляйте в свой активный словарь такие варианты:

мокрота;

мокротеча;

моква;

хляпавка;

хвища;

грязюка;

ляпавиця;

ляпотнява;

плюта.

