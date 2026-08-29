Не «сверчок»: как правильно говорить на украинском языке

В теплые вечера легко узнать ритмичное стрекотание, доносящееся из травы, возле домов и на обочинах. Однако название насекомого нередко вызывает языковую путаницу: в быту до сих пор можно услышать "сверчок".

На украинском языке так говорить не следует. OBOZ.UA рассказывает о правильном названии насекомого.

"Сверчок" проник в бытовую речь под влиянием русского языка. В украинском литературном языке же используется слово "цвіркун".

Оно хорошо вписывается и в целую группу украинских слов, связанных с характерными звуками:

цвірчати;

цвіркотіти;

цвірчання.

Есть и ласковые формы – цвіркунець, цвіркунчик, цвірчок.

Характерный звук издают преимущественно самцы. Они трут друг о друга специализированные участки передних крыльев. Такой способ образования звука называют стридуляцией.

Сверчение имеет вполне практическое назначение: оно помогает привлекать самок и одновременно сигнализировать другим самцам, что территория уже занята. Именно поэтому в теплое время года вечерний "концерт" может длиться часами.

Интересно и то, что органы слуха у сверчков расположены не на голове. Они находятся на передних ногах — вблизи голеней. Благодаря этому насекомое хорошо воспринимает звуковые сигналы других представителей своего вида.

Еще одна распространенная лингвистическая путаница возникает тогда, когда сверчка называют кузнечиком или наоборот.

Это разные насекомые, хотя оба относятся к отряду прямокрылых. Сверчки обычно имеют более темную окраску – коричневую, черную или сероватую. Многие виды держатся ближе к земле, прячутся в норах, щелях или под растительными остатками.

Кузнечики чаще встречаются среди травы и другой растительности. Для многих из них характерны зеленые или светло-коричневые оттенки, которые помогают оставаться незаметными. Отличаются они и строением тела, способом передвижения и особенностями звуковых сигналов.

Сверчки живут далеко не только в поле. Существуют полевые, степные и домашние виды. Одни устраивают укрытия в почве и выходят наружу преимущественно для поиска пищи или партнера. Другие могут селиться рядом с человеком – в теплых хозяйственных помещениях, подвалах и других уютных местах.

Домовой сверчок даже способен жить в помещении в течение всего года, если там достаточно тепло.

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