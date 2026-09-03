Не «точка соприкосновения»: как правильно сказать на украинском языке

Некоторые русские выражения настолько привычны на слух, что при переводе хочется просто заменить каждое слово украинским аналогом. Однако такой подход не всегда позволяет получить естественную украинскую конструкцию. Один из таких случаев – русское словосочетание "точка соприкосновения".

Украинский эквивалент следует подбирать в зависимости от того, о чем именно идет речь: физический контакт, общие взгляды, интересы или возможность договориться. OBOZ.UA рассказывает, как правильно сказать на украинском.

В переносном смысле русское выражение обычно означает нечто общее между людьми, группами или позициями – то, что помогает им понять друг друга или найти основу для договоренности.

Самый естественный украинский эквивалент — "точка дотику".

Например:

Попри різні погляди, колеги швидко знайшли кілька точок дотику.

Під час переговорів сторони намагалися знайти точки дотику в найбільш суперечливих питаннях.

Любов до мандрів стала для них першою точкою дотику.

У наших підходах до роботи більше точок дотику, ніж здавалося спочатку.

Однако не в каждом предложении обязательно использовать именно это выражение. В зависимости от содержания его можно заменить другими естественными конструкциями:

спільні інтереси – "Їх об'єднали спільні інтереси в музиці та кіно";

спільні погляди – "З багатьох питань вони мають спільні погляди";

спільна позиція – "Після тривалого обговорення учасники виробили спільну позицію";

основа для порозуміння – "Ця пропозиція може стати основою для подальшого порозуміння";

те, що об'єднує – "Навіть після суперечки вони не забували про те, що їх об'єднує";

спільний знаменник – "Після кількох зустрічей партнерам усе ж вдалося знайти спільний знаменник".

В прямом смысле точка соприкосновения – это место, в котором один предмет или поверхность соприкасается с другим.

Со временем это словосочетание приобрело и переносное значение. Так называют общие взгляды, интересы, цели или что-либо другое, что дает людям возможность прийти к взаимопониманию.

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