Не только Львов. Еще два региона Украины ввели ежемесячные доплаты педагогам

Учителя Киева и Одессы получат ежемесячные доплаты за счет средств местных бюджетов. Так, в столице зарплаты педагогов будут повышены на 30% в соответствии с квалификационной категорией.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Официальный портал Киева. Надбавки уже получили учителя в Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В Печерском районе дополнительные выплаты пока предоставлены только работникам дошкольного и внешкольного образования.

Всего будут направлены дополнительные 2,4 миллиарда гривен на фонд заработной платы.

"Образование – это основа развития города, и мы продолжаем работу над обеспечением достойных условий для учителей, воспитателей и всех работников образовательной отрасли. Киев выполняет взятые на себя обязательства, обеспечивая финансирование и поддержку педагогов. К сожалению, мы не можем изменить ставку (это функция государства), поэтому средства будут добавлены в виде премий. Ожидаем, что в ближайшее время все районы столицы завершат выплату надбавок, которые в 2025-м станут ежемесячными", – прокомментировал Мондриевский.

В Одессе также было принято решение о ежемесячной доплате учителям. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич в интервью Новой украинской школе. По ее словам, будет выделено более 220 миллионов гривен.

В этом регионе доплату распределили следующим образом:

педагогические работники школ, садов, внешкольных учреждений будут получать 2000 грн;

библиотекари, медики в образовании, уборщики, подсобные рабочие, лаборанты, повара в садах – по 1000 грн;

молодые специалисты – 3000 грн, как в прошлом году.

По словам Буйневич, вероятнее всего, ближайшим вариантом выплат станет апрельская зарплата.

"У нас следующая сессия должна быть весной – в апреле или в марте, но уже сегодня я слышала от депутатов, что надо скорее принять решение, чтобы люди могли как можно быстрее получить деньги", – отметила Буйневич.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во Львовской общине педагоги будут получать ежемесячно премию в 15 тысяч гривен. В городском совете внесли изменения в вдохновляющую программу "Педагоги, которые вдохновляют" предусматривающую избрание тысячи педагогов для премирования.

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