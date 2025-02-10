Не только Львов. Еще два региона Украины ввели ежемесячные доплаты педагогам

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Не только Львов. Еще два региона Украины ввели ежемесячные доплаты педагогам

Учителя Киева и Одессы получат ежемесячные доплаты за счет средств местных бюджетов. Так, в столице зарплаты педагогов будут повышены на 30% в соответствии с квалификационной категорией.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Официальный портал Киева. Надбавки уже получили учителя в Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В Печерском районе дополнительные выплаты пока предоставлены только работникам дошкольного и внешкольного образования.

Всего будут направлены дополнительные 2,4 миллиарда гривен на фонд заработной платы.

Не только Львов. Еще два региона Украины ввели ежемесячные доплаты педагогам

"Образование – это основа развития города, и мы продолжаем работу над обеспечением достойных условий для учителей, воспитателей и всех работников образовательной отрасли. Киев выполняет взятые на себя обязательства, обеспечивая финансирование и поддержку педагогов. К сожалению, мы не можем изменить ставку (это функция государства), поэтому средства будут добавлены в виде премий. Ожидаем, что в ближайшее время все районы столицы завершат выплату надбавок, которые в 2025-м станут ежемесячными", – прокомментировал Мондриевский.

В Одессе также было принято решение о ежемесячной доплате учителям. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич в интервью Новой украинской школе. По ее словам, будет выделено более 220 миллионов гривен.

В этом регионе доплату распределили следующим образом:

  • педагогические работники школ, садов, внешкольных учреждений будут получать 2000 грн;
  • библиотекари, медики в образовании, уборщики, подсобные рабочие, лаборанты, повара в садах – по 1000 грн;
  • молодые специалисты – 3000 грн, как в прошлом году.
Не только Львов. Еще два региона Украины ввели ежемесячные доплаты педагогам

По словам Буйневич, вероятнее всего, ближайшим вариантом выплат станет апрельская зарплата.

"У нас следующая сессия должна быть весной – в апреле или в марте, но уже сегодня я слышала от депутатов, что надо скорее принять решение, чтобы люди могли как можно быстрее получить деньги", – отметила Буйневич.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во Львовской общине педагоги будут получать ежемесячно премию в 15 тысяч гривен. В городском совете внесли изменения в вдохновляющую программу "Педагоги, которые вдохновляют" предусматривающую избрание тысячи педагогов для премирования.

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